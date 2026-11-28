LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–FC AJKA 2–1 (2–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 373 néző. Vezette: Takács Ákos (Vad Anita, Dobos Dominik).

Szeged: Illés B. – Sándor M. (Szabó Á., 65.), Vékony, Rjaskó, Tóth B. – Rabatin, Posztobányi, Haragos (Cubra, 70.), Bodnár (Miskolczi, 80.) – Ádám M. (Tóth-Gábor, 80.), Zimonyi. Vezetőedző: Tóth Balázs.

Ajka: Simon B. – Németh E. (Doncsecz, a szünetben), Tar, Bacsa (Kenderes, 82.), Tóth G. (Szarka, 63.) – Décsy (Papp M., a szünetben), Szabó B. (Koncz, 91.), – Mohos, Bocskay, Csizmadia – Csóka. Vezetőedző: Gaál Bálint.

Gólszerzők: Ádám M. (3. – 11-esből), Zimonyi (41. – 11-esből), ill. Csóka (76.).

Kiállítva: Zimonyi (42.), Vékony (68.).

Hatalmasat küzdött a Szeged a fehér mezes Ajka ellen a három pontért kettős emberhátrányban. Fotó: Gémes Sándor/Szeged-Csanád Grosics Akadémia

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Le a kalappal a srácok előtt a győzelem miatt. Bizonyos dolgoknak felültünk az elején és benne maradt a gőz a játékosaim fejében. Domináltunk és jól futballoztunk, a két büntető mellett volt két ziccerünk is, majd elment a mérkőzés egy rossz irányba. Jól menedzseltük a játékot az első kiállítás után. A szünet után bíztunk benne, hogy a könnyen kapott sárgákra nem kapunk újabbat. Vékony Viktor kiállítása megelőzhető lett volna, ezt követően nyolc emberrel védekeztünk. Dominált az Ajka és szépen körbejáratták a labdát, beívelésekkel próbáltak bennünket megzavarni. Szívvel-lélekkel, hősiesen küzdöttek a srácok. Hét bajnoki óta vagyok itt, azóta tizenhárom pontot szereztünk. A tűzoltó időszakot elvégeztük, egy olyan tavaszt kell produkálni, amivel a legjobb hat között végezhetünk. A kialakított váz megfelel ezeknek a terveknek.

Gaál Bálint: – Érdekes meccset láthattak nézők, minden megtörtént, ami megtörténhetett. Rosszul kezdtünk, felborította a terveinket a szegedi vezetés. Továbbra is ők veszélyeztettek, nekünk erőtlen próbálkozásaink akadtak csak. Jött a második büntető, majd az incidens, ami meghatározta a folytatást, hiszen kétgólos hátrányban aligha lehetett volna esélyünk. Kettős emberelőnyben gólt rúgtunk és több gólhelyzetet kialakítottunk, de a Szeged hősiesen védekezett és megérdemelt sikert aratott.

Ádám Martin a harmadik gólját szerezte szegedi mezben a bajnokságban. Fotó: Gémes Sándor/Szeged-Csanád Grosics Akadémia

ÖSSZEFOGLALÓ

Korán, már a harmadik percben vezetést szerzett a Szeged az Ajka ellen Ádám Martin tizenegyeséből, amit Haragos buktatásáért ítélt meg a játékvezető. Az első húsz perc komoly hazai dominanciával telt a Szent Gellért Fórumban, majd a játékrész derekán kétszer is elment a jobb oldalon az Ajka, de a beadásokat Illés Bence kapus szépen hatástalanította. A 40. percben újabb büntetőhöz jutottak a hazaiak, amelyet Zimonyi belőtt. Túlzott) gólörömében kiintett a vendégek kispadja felé, amiből komoly incidens alakult ki. A játékvezető piros lappal “díjazta” a második gólszerzőt.

Emberelőnyben meddő mezőnyfölény alakított ki helyzetecskéket az Ajka, amely az utolsó húsz percet Vékony Viktor piros lapja miatt kettős emberelőnyben játszhatta. A 76. minutumban gólra is váltották a dupla előnyt, egy jobbról érkező beadást Csóka fejelt be 10 méterről, 2–1. A hajrában beszorult a Szeged a saját kapuja elé, Csóka kapufát fejelt, egyenlíteni viszont sikerült.



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a három bajnoki óta veretlen Szeged az előző három meccsén győzni képtelen Ajka ellen.