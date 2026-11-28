A második elődöntő első mérkőzésén a világranglistán tizedik Rafael Jódar bő másfél óra alatt győzte le Cameron Norrie-t (52.). Az első és a második szettben is kétszer vette el ellenfele adogatógémjét, azonban utóbbiban egyszer ő is elvesztette a sajátját, így ez a játszma szorosabban alakult.

Ezt követően az ATP-rangsorban harmadik Carlos Alcaraz 1:13 óra alatt érvényesítette a papírformát Arthur Feryvel (32.) szemben. Előbb három fogadógémet nyert meg, míg egy adogatójátékot vesztett, majd a második szakaszban a sajátjait hozta, kettőt pedig elvett ellenfelétől.

A döntő vasárnap 15 órakor kezdődik.

TENISZ

DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA

ELŐDÖNTŐ

Spanyolország–Nagy-Britannia 2–0

Rafael Jódar–Cameron Norrie 6:2, 7:5

Carlos Alcaraz–Arthur Fery 6:2, 6:1

Pénteken játszották

Olaszország–Csehország 2–1

(MTI)