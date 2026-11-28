LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

VASAS FC–KISPEST-HONVÉD FC 2–1 (0–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 2918 néző. Vezette: Káprály Mihály (Belicza Bence Péter, Rózsa Dávid)

VASAS: Engedi – Hej, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Hidi M. S., Sztojka – Kovácsréti (Pethő, 81.), Koszta M., Molnár Cs. (Radó, 33.) – Urblík J. Vezetőedző: Erős Gábor

HONVÉD: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor (Szafronov, 79.), P. García (Hangya, 52.) – Ed-Darradzs (Hancz, 75.), Pekár I. – Pinte, Szamosi Á., Marí – Kántor K. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Gólszerző: Hidi M. S. (62.), Radó (85.), ill. Marí (11.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása olvasható!

Mint egy pióca. Az augusztusi Budapest Honvéd–Vasas rangadón Maurizio Jacobacci meghúzta a váratlant, külön embert, Pekár Istvánt állította rá Urblík Józsefre, aki az egész pályán követte a Vasas középpályását, hogy kikapcsolja a játékból. A Vasas vezetőedzője, Erős Gábor maga is meglepődött a taktikán, mondván, az elmúlt tizenöt-húsz évben nem látott ehhez hasonló követő emberfogást a pályán, de az angyalföldiek nehezen boldogultak ezzel a húzással.

Nos, a kispestiek olasz mestere a két csapat novemberi találkozóján újfent előhúzta a pakliból az említett lapot: ismét Pekár István feladata volt, hogy tapadjon a Vasas legjobbjára. Utóbb kiderült, a döntés célra vezetett: a kétszeres válogatott futballista hiába ment fel sokszor a center pozíciójába, és lépett vissza helyette inkább Koszta Márk a labdáért, csak nem szabadult őrzőjétől.

Így szerzett vezetést a Vasas (Fotó: Árvai Károly)

Mindez azért volt roppant kellemetlen az angyalföldiek szempontjából, mert a Honvéd a meccs első helyzetéből betalált – Alberto Marí megpattanó lövése után kötött ki a labda a kapuban –, és nem volt, aki szervezze a játékát, mezőnyfölénye meddő volt. Noha egy perccel a kapott gólt követően Kovácsréti Márk „megbökte” volna a vele szemben álló kapust, Osman Hadzikict, a becsúszó Pablo Garcíában elakadt a labda – ez volt a csapat egyetlen nagyobb lehetősége az első játékrészben. A kispestiek egészen más miatt bosszankodhattak: a 34. percben megduplázhatták volna előnyüket, Marí léphetett ki ziccerben, Engedi Márk hatalmasat védett.

A fordulás után egyre inkább nőtt a Vasas fölénye, ami a 62. percben gólban mutatkozott meg: Hidi M. Sándor idénybeli első találata mesteri volt, pazar mozdulattal lőtte ki a jobb alsó sarkot. Valamelyest megélénkült a játék, egyre inkább elbizonytalanodtak a kispestiek, a hazaiak pedig nagyszerű ellentámadás végén Radó András góljával fordítottak – és hat nyeretlen bajnokit követően győzelmet ünnepelhettek. 2–1

Radó András főszereplő volt a meccsen (Fotó: Árvai Károly)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása olvasható!