Fegyveres rablás áldozata lett otthonában Gulácsi Péter, nem történt sérülés

Az eset kedd hajnalban történt a Valenciától északra fekvő Pucol településen található Monasterios lakóparkban.

Az incidens miatt, amelynek részletei egyelőre nem ismertek, a nyáron igazolt kapus nem lép pályára kedd este, az olasz Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

A klub közleménye szerint azonnal értesítették az illetékes hatóságokat, amelyek megindították a szükséges eljárást.

Az eset kísértetiesen hasonlít arra a 2024 februárjában történt incidensre, amelynek a Villarreal akkori játékosa, Étienne Capoue volt az elszenvedője. Őt a béterai otthonában próbálták kirabolni, miközben a családja is az épületben tartózkodott, ő maga pedig a földszinten vacsorázott.