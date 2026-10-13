Nemzeti Sportrádió

Fegyveres rablás áldozata lett otthonában Gulácsi Péter, nem történt sérülés

2026.10.13. 19:15
Fotó: Getty Images
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Bajnokok Ligája Gulácsi Péter Napoli Villarreal
Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, de a Villarreal labdarúgócsapatának korábbi válogatott kapusa és a családtagjai nem sérültek meg.

Az eset kedd hajnalban történt a Valenciától északra fekvő Pucol településen található Monasterios lakóparkban.

Az incidens miatt, amelynek részletei egyelőre nem ismertek, a nyáron igazolt kapus nem lép pályára kedd este, az olasz Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

A klub közleménye szerint azonnal értesítették az illetékes hatóságokat, amelyek megindították a szükséges eljárást.

Az eset kísértetiesen hasonlít arra a 2024 februárjában történt incidensre, amelynek a Villarreal akkori játékosa, Étienne Capoue volt az elszenvedője. Őt a béterai otthonában próbálták kirabolni, miközben a családja is az épületben tartózkodott, ő maga pedig a földszinten vacsorázott.

 

Bajnokok Ligája Gulácsi Péter Napoli Villarreal
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