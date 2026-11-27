Pénteki sportműsor: ETO–DVSC az NB I-ben; topligák; pályán a női kéziválogatott
NOVEMBER 27., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
15. FORDULÓ
19.30: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
21.00: Nottingham Forest–Chelsea (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ
20.45: Brest–Paris FC
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
20.30: Werder Bremen–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
20.45: Venezia–Bologna
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
21.00: Levante–Racing Santander (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
2.20: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
21.00: Pittsburgh Steelers–Denver Broncos
BILIÁRD
Mosconi-kupa, Orlando
19.00: 1. nap (Tv: Sport2)
DARTS
Players Championship Finals, Minehead
14.00: 1. forduló (Tv: Sport2)
20.00: 1. forduló (Tv: Sport1)
FORMULA–1
KATARI NAGYDÍJ, DOHA
14.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
18.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: Háromszéki Ágyúsok (romániai)–DEAC
17.30: Corona Brasov (romániai)–DVTK Jegesmedvék
18.30: FEHA19–SC Csíkszereda (romániai)
18.30: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK (romániai)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
19.15: EC KAC (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
19.15: RB Salzburg (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)
19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Milano HC (olasz)
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–VSV Villach (osztrák)
NHL, ALAPSZAKASZ
23.20: Boston Bruins–Toronto Maple Leafs (Tv: Spíler2)
KERÉKPÁR
Terepkerékpár, világkupa, Ostrava
18.05: nők (Tv: Eurosport2)
19.35: férfiak (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
JYSK-KUPA, TATABÁNYA
18.00: Magyarország–Ausztria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, MÁSODIK CSOPORTKÖR
L-CSOPORT, 3. FORDULÓ, STOCKHOLM
19.00: Svédország–Magyarország (Tv: Duna World)
NŐI NB I
18.00: TFSE–NKA Universitas Pécs
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: MEAFC-Peka Bau–TFSE
Magyar Kupa
Férfiak
Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
19.30: Dunaújvárosi KSE–MAFC
Nők
19.30: Haladás VSE–Vasas Óbuda
TENISZ
DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA
ELŐDÖNTŐ
16.00: Olaszország–Csehország (Tv: Duna World)
TÉLI SPORTOK
Északi összetett
Világkupa, Ruka
11.50: férfiak, HS 142 (Tv: Eurosport1)
15.20: férfiak, 7.5 km kompakt (Tv: Eurosport1)
Műkorcsolya
Grand Prix, Japán
6.35: nők, rövid program (Tv: Eurosport1)
8.15: nők, rövid program (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
11.00: férfiak, rövid program (Tv: M4 Sport, Eurosport2)
Sífutás
Világkupa, Ruka
10.15: nők, 10 km, klasszikus stílus (Tv: Eurosport1)
12.50: férfiak, 10 km, klasszikus stílus (Tv: Eurosport1)
Sílövészet
Világkupa, Kontiolahti
16.00: nők, egyéni (Tv: Eurosport1)
Szabad stílusú sí
Világkupa, Innsbruck
18.30: nők, férfiak, big air (Tv: Eurosport1)
VITORLÁZÁS
SSL Gold Cup csapat-világbajnokság, Rio de Janeiro
17.10: a magyar csapat futama
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
18.45: UVSE–FTC-Telekom Waterpolo