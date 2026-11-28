A Brest a közelmúltban Henny Reistad megszerzésével rúgta be az átigazolási piac ajtaját, majd a Metz két válogatott játékosát is elhappolta. A balszélső Chloé Valentini után ugyanis pénteken bejelentette, hogy a jobbátlövő Laura Schneider is náluk folytatja a nyártól. Mindkét játékost marasztalták Metzben, ők mégis úgy döntöttek, hogy a nagy riválisnál folytatják. A Brest szerette volna soraiban tudni a jobbszélső Lucie Granier-t is, ő azonban hosszabbított Vámosékkal. A Metz Floriane André leigazolásával „vághat vissza”, a kapus aláírása azonban korántsem szólna akkorát, mint a bretoni klub új szerzeményei.

„Saját erőből nem megy nekik a Bajnokok Ligájában, ezért ellopják tőlünk a tudást” – dühöngött a L’Équipe-nek Thierry Wiezman, a BL-címvédő Metz elnöke.

„Két legyet ütnek egy csapásra, mert közben a közvetlen riválisukat is gyengítik. Csak remélni tudom, hogy nem folytatják az edzői stábunkkal” – tette hozzá a sportvezető.

A Metzet 2015 óta irányító Emmanuel Mayonnade-nak is lejár a szerződése az idény végén, de a francia sportlap arra számít, hogy újra hosszabbítani fog, ráadásul Brestben Hlavaty Tamás 2029-ig írt alá. Az tény, hogy anyagiak terén a Metz nem tud versenyezni a Bresttel, utóbbinak a hírek szerint 7.4 millió euró a jelenlegi költségvetése, szemben a Metz 5.9 milliós büdzséjével. A két francia élcsapat legközelebb február 3-án csap össze a bajnokságban, a rangadó ilyen előzmények után a szokottnál is pikánsabbnak ígérkezik.