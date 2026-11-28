LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–TISZAKÉCSKEI LC 0–0

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezette: Jakab Árpád (Dobos Dávid, Vargha Tamás)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T., Nagy Zs., Ferencsik, Ferenczi J. – Hudák M., Kártik, Szőke – Jazsik (Scsadej, 83.), Pascal (Nyíri, 62.), Holender (Gresó, 76.). Vezetőedző: Tucsa Róbert

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Baranyai, Polgár, Visinka, Milicz – Lucas, Terbe – Bódi, Horváth E. (Wirth, 77.), Sós B. (Kócs-Washburn, 85.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

MESTERMÉRLEG

Tucsa Róbert: – Büszke vagyok a csapatra, arra, amit ma a játékosok megint kiraktak a pályára, jó mentalitással dolgoztunk. A játékunk előrelépett a múlt heti mérkőzéshez képest, egyes periódusokban tudtunk dominálni. Voltak lehetőségeink, ha az egy-két ziccerünkből gólt szerzünk, másképp alakulhatott volna az eredmény. Így sem vagyok azonban elégedetlen, mert jó csapattal játszottunk döntetlent.

Pintér Csaba: – A mai mérkőzésen is mindent megtettünk a győzelemért, igaz, mindkét együttes nagyon jól felkészült. Mindkét oldalon megvoltak a lehetőségek is, könnyen lehetett volna ez egy egygólos meccs is. Jó munkát tettünk le a pályára, hiányzott a gól, de reális eredmény született.

ÖSSZEFOGLALÓ

Jó iramban és nagy helyzetekkel kezdődött a forduló rangadója, a képzeletbeli dobogó harmadik fokán álló KBSC és a második Tiszakécske között. Az első negyedórában Jazsik kétszer is nagy helyzetbe került, ám mindkétszer a kapu mellé lőtt, később a vendégek részéről Horváth Emil szerezhetett volna vezetést, de Lipóczi bravúrral védte közeli lövését. Az első fél órát követően kevesen hihették, hogy nem születik gól ezen a délutánon a Kolorcity Arénában, mindkét csapat láthatóan hajtott azért, hogy egy esetleges hétfői kecskeméti nullázás esetén akár őszi elsőként fordulhasson.

A félidő végéhez közeledve mégis a taktikai harc vette át a nagy helyzetek helyét, egyre több parázs összecsapás és kemény belépő tarkította a találkozót, gól azonban továbbra sem akart születni.

A második játékrész elején a KBSC dominált, de ekkor a hazaiaktól is csak meddő mezőnyfölényre futotta, míg a vendégek leginkább Bódi beadásaiban és Ramos villanásában reménykedhettek. A hajrára fordulva mindkét szakvezető cserékkel és taktikai módosításokkal igyekezett a döntő előnyt megszerezni, ám egy-egy kisebb helyzetig jutottak csak a felek, gól nem született, így megosztoztak a pontokon.

A Mezőkövesd vereségének köszönhetően mindkét csapat továbbra is dobogós helyen áll. Ám ahhoz, hogy ez az ünnepekre is így maradjon, az is kell, hogy vasárnap számukra kedvezően alakuljanak az eredmények. 0–0