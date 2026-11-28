Jó iramú, de gól nélküli rangadóval zárta az évet a KBSC és a Tiszakécske
LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–TISZAKÉCSKEI LC 0–0
Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezette: Jakab Árpád (Dobos Dávid, Vargha Tamás)
KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T., Nagy Zs., Ferencsik, Ferenczi J. – Hudák M., Kártik, Szőke – Jazsik (Scsadej, 83.), Pascal (Nyíri, 62.), Holender (Gresó, 76.). Vezetőedző: Tucsa Róbert
TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Baranyai, Polgár, Visinka, Milicz – Lucas, Terbe – Bódi, Horváth E. (Wirth, 77.), Sós B. (Kócs-Washburn, 85.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
MESTERMÉRLEG
Tucsa Róbert: – Büszke vagyok a csapatra, arra, amit ma a játékosok megint kiraktak a pályára, jó mentalitással dolgoztunk. A játékunk előrelépett a múlt heti mérkőzéshez képest, egyes periódusokban tudtunk dominálni. Voltak lehetőségeink, ha az egy-két ziccerünkből gólt szerzünk, másképp alakulhatott volna az eredmény. Így sem vagyok azonban elégedetlen, mert jó csapattal játszottunk döntetlent.
Pintér Csaba: – A mai mérkőzésen is mindent megtettünk a győzelemért, igaz, mindkét együttes nagyon jól felkészült. Mindkét oldalon megvoltak a lehetőségek is, könnyen lehetett volna ez egy egygólos meccs is. Jó munkát tettünk le a pályára, hiányzott a gól, de reális eredmény született.
ÖSSZEFOGLALÓ
Jó iramban és nagy helyzetekkel kezdődött a forduló rangadója, a képzeletbeli dobogó harmadik fokán álló KBSC és a második Tiszakécske között. Az első negyedórában Jazsik kétszer is nagy helyzetbe került, ám mindkétszer a kapu mellé lőtt, később a vendégek részéről Horváth Emil szerezhetett volna vezetést, de Lipóczi bravúrral védte közeli lövését. Az első fél órát követően kevesen hihették, hogy nem születik gól ezen a délutánon a Kolorcity Arénában, mindkét csapat láthatóan hajtott azért, hogy egy esetleges hétfői kecskeméti nullázás esetén akár őszi elsőként fordulhasson.
A félidő végéhez közeledve mégis a taktikai harc vette át a nagy helyzetek helyét, egyre több parázs összecsapás és kemény belépő tarkította a találkozót, gól azonban továbbra sem akart születni.
A második játékrész elején a KBSC dominált, de ekkor a hazaiaktól is csak meddő mezőnyfölényre futotta, míg a vendégek leginkább Bódi beadásaiban és Ramos villanásában reménykedhettek. A hajrára fordulva mindkét szakvezető cserékkel és taktikai módosításokkal igyekezett a döntő előnyt megszerezni, ám egy-egy kisebb helyzetig jutottak csak a felek, gól nem született, így megosztoztak a pontokon.
A Mezőkövesd vereségének köszönhetően mindkét csapat továbbra is dobogós helyen áll. Ám ahhoz, hogy ez az ünnepekre is így maradjon, az is kell, hogy vasárnap számukra kedvezően alakuljanak az eredmények. 0–0
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a harmadik helyezett Kazincbarcika az ugyanannyi pontot gyűjtött és csak több rúgott góllal előtte álló, második Tiszakécske ellen.