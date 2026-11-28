Parázs a meccs a Videoton gyirmóti vendégjátékán, de gól még nincs
A labdarúgó NB II 15. fordulójában a 6. helyen álló Gyirmót FC Győr a játéknap előtt 9. helyezett Videoton FC Fehérvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
GYIRMÓT FC GYŐR–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–0 - ÉLŐ
Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 800 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Ország Péter, Bán Kristóf)
GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Lányi, Pejovics, Medgyes S. – Tollár, Madarász – Miknyóczki, Rácz, Kicsun – Novák. Vezetőedző: Weitner Ádám
VIDEOTON: Vas B. – Köllő, Hesz, Spandler – Kovács K., Murka, Zsótér – Derekas, Nagy D. – Nagy Z., Németh D. Vezetőedző: Bekő Balázs
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