LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–0 - ÉLŐ

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 800 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Ország Péter, Bán Kristóf)

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Lányi, Pejovics, Medgyes S. – Tollár, Madarász – Miknyóczki, Rácz, Kicsun – Novák. Vezetőedző: Weitner Ádám

VIDEOTON: Vas B. – Köllő, Hesz, Spandler – Kovács K., Murka, Zsótér – Derekas, Nagy D. – Nagy Z., Németh D. Vezetőedző: Bekő Balázs





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