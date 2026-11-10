Spanyol Király-kupa: fél tucat gólt szerezve ment tovább az Alavés

H. Á.H. Á.
2026.11.10. 21:04
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Címkék
spanyol Király-kupa Valencia Anaitasuna Tavernes Alavés Spanyol Kupa
A spanyol labdarúgó Király-kupa első fordulójában a Deportivo Alavés magabiztos 6–1-es győzelmet aratott a hatodosztályban szereplő Anaitasuna otthonában, s így bejutott a következő körébe.

A hatodosztályban szereplő házigazda baszkok az első közel félórában jól tartották magukat az élvonalbeli baszkok ellen, a 28. percig kihúzták gól nélkül. A szünethez már kétgólos előnnyel közeledett az Alavés, amikor az Anaitasuna szépített. A második félidőben az első negyedórában két gyors góllal eldöntötték a kérdést Jonny Ottóék, a fizikailag teljesen elkészült ellenfélnek a hajrában még kettőt berámoltak, így 6–1-gyel mentek tovább.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
Anaitasuna (VI.)–Alavés 1–6

KÉSŐBB
21.00: Tavernes de la Valldigna (VI.)–Valencia

 

spanyol Király-kupa Valencia Anaitasuna Tavernes Alavés Spanyol Kupa
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