A Bayern München az előző fordulóban sem gyűjtötte be a három pontot, ráadásul azóta a Bajnokok Ligájában vereséget szenvedett a Lille-től. Vincent Kompany vezetőedzőnek a rengeteg sérült miatt nincs egyszerű dolga – a Hamburg ellen olyan játékosokat nevezett be a kezdőcsapatba, mint a 18 éves Bara Sapoko Ndiaye vagy a 19 esztendős Dávid Codjo-Evora (összesen hat tizenéves volt tagja a müncheniek meccskeretének, közülük hárman pályára is léptek – A szerk.).

Figyelembe véve, hogy a bajorok több mint egy félidőn át emberhátrányban játszottak Joshua Kimmich kiállítása (hajhúzásért) miatt, talán nem is annyira elégedetlenek a döntetlennel... Annak már kevésbé örülhetnek, hogy tovább bővült a sérültek névsora: miután Jamal Musiala a minap ismét kidőlt a sorból, szombaton Lennart Karlt és a helyére beálló (!) Konrad Laimert is le kellett cserélni sérülés miatt a Volksparkstadionban. Így már kilencre nőt a sérültek száma az FCB első csapatában. 0–0

A Paderborn kiütéses, 8–1-es győzelmet aratott a Schalke felett. A hazaiak részéről Stefano Marino háromszor volt eredményes az egyébként több bravúrt is bemutató Loris Karius ellen.

A Köln is fölényesen nyert az Elversberg ellen, itt Marius Bülter jegyzett mesterhármast.

A Mainz a hajrában fordította meg a Schäfer Andrásék elleni mérkőzést. A magyar válogatott középpályás végigjátszotta a meccset a 2–1-es vereséget szenvedő Union Berlinben.

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

Hamburg–Bayern München 0–0

Kiállítva: Kimmich (44., Bayern)

Köln–Elversberg 5–0 (Bülter 8., 39., 63., S. El Mala 16., 68.)

Mainz–Union Berlin 2–1 (Tietz 85., Caci 90+2., ill. Haberer 37.)

Paderborn–Schalke 8–1 (Ter Horst 21., Marino 39., 45+4., 57., S. Tigges 55., Zeitler 73., Vidovic 84. – 11-esből, F. Götze 90+6., ill. Ausis 59.)

18.30: VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: Freiburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)

17.30: Hoffenheim–Augsburg

19.30: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen

Pénteken játszották

Werder Bremen–Mönchengladbach 3–3 (Dinkci 38., 85., Füllkrug 90+2., ill. Diks 27. – 11-esből, Honorat 46., 78.)