A soproniak már az első negyedben jelentős előnyre tettek szert: 28–14-re nyerték meg a játékrészt. Ezt követően némileg kiegyenlítettebbé vált a játék, a hazai együttes azonban így is növelni tudta előnyét, így nagyszünetben már 44–29-re vezetett. Ezt követően a DVTK igyekezett felzárkózni, 19–16-ra megnyerte a harmadik negyedet, ám a véghajrában a Sopron megőrizte fölényét és végül 17 ponttal nyert.

A meccs legeredményesebb játékosa a hazaiak nigériai légiósa, Nneka Ezeigbo volt 20 ponttal és kilenc lepattanóval, míg csapattársa, Kennedy Todd-Williams 19 pontot dobott, 9 lepattanót szedett le és 6 gólpasszt jegyzett. A másik oldalon Kányási Veronika 16 pontig jutott.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

SOPRON BASKET–DVTK HUNTHERM 79–62 (28–14, 16–15, 16–19, 19–14)

Sopron, 1000 néző. V: Goda, Nagy V., Györfy R.

SOPRON: TODD-WILLIAMS 19/6, Rokob, FRISKOVEC 15/12, Tóth F. 5/3, EZEIGBO 20

Csere: Sitku 7/3, Rigó 2, Jankovics 1, Miklós 5/3, Angyal Edző: Gáspár Dávid

DVTK: Aho N. 2, Boros J. 1, Poczkodi 4/3, Telegdy 2, Enabosi 9 Csere: SMUDA 10, Aho T. 8, KÁNYÁSI 16/12, Fárbás E., Szabó F. 3/3, Balayera 7/3

Edző: Magyar Gergely

Az eredmény alakulása. 4. p.: 11–3. 9. p.: 23–12. 12. p.: 30–22. 15. p.: 32–27. 19. p.: 42–28. 22. p.: 49–34. 25. p.: 51–39. 28. p.: 58–45. 32. p.: 64–48. 35. p.: 69–53. 38. p.: 74–57.

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Nagyon fontos győzelmet arattunk, sokat készültünk erre a mérkőzésre. Játékosaink komoly teljesítményt tettek ma le a pályára. Büszke vagyok rájuk! A csapat épülése, fejlődése a mai napig zajlik. Különböző felállásokban jelenünk meg a hosszabb rotáció mentén a pályán, és vannak hosszabb időszakok, amikor még nem az a játék megy, amit szeretnénk mutatni. Szoknunk kell még egymást ezen folyamat mentén, de amikor ilyen komoly találkozók vannak és tudunk támaszkodni egy stabil védekezésre, akkor büszkének kell lenni a csapatra! A 19 eladott labdának és a rossz büntető dobószázaléknak persze nem örülünk, ezekre figyelni kell, és meg kell érezni azon momentumokat, mikor kell még jobban odafigyelni a kivitelezésekre. Óriási köszönet a szurkolóknak, akik kijöttek ma, fontos volt az itt létük és várjuk őket a Benfica ellen is!

Magyar Gergely: – Gratulálok a Sopronnak, a találkozó egészét nézve megérdemelten nyertek! Az első negyed volt a kritikus pont a mi szempontunkból, amikor 28 pontot kaptunk, és lendületbe kerültek a Sopron meghatározó játékosai. Megmaradt a tartásunk, többször visszajöttünk a mérkőzésbe, de aztán voltak szerencsétlen momentumok a saját hibáinkból, illetve az ellenfél hatékonyságából. Három negyeden keresztül partiban tudtunk lenni, ami azt mutatja, van bennünk erő és akarat. Ezen kell tovább dolgozni, hogy ilyen intenzitás és fizikális küzdelem mellett is tudjunk olyan döntéseket hozni, amivel győzni lehet. A festékben sem voltunk hatékonyak, de mennünk kell tovább, és hozni kell a számunkra nyerhető mérkőzéseket!

Később

17.00: Csata TKK–VBW CEKK Cegléd

18.00: KSC Szekszárd–BKG-Prima Szigetszentmiklós

18.00: Vasas Akadémia–ETO Basket