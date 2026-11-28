Sveda Marcell az MKSZ versenyszervezési és monitoring igazgatója az M4 Sportnak kiemelte: a sporttörvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy a felszámolás alá került sportegyesületek a továbbiakban nem vehetnek részt a versenyrendszerekben, így legnagyobb sajnálatukra azt a döntést kellett meghozniuk, hogy a dunaújvárosi felnőtt csapatot, valamint a klub összes korosztályos együttesét kizárták a további küzdelmekből. Sveda Marcell hozzátette: ennek a klubnak így már nincs visszaút a versenyrendszerbe, erről értesítették az érintett riválisokat is, de miután a szövetség számára prioritás minden fiatal kézilabdázó versenyeztetése, vizsgálják annak lehetőségét, hogy őket miként tudják integrálni még a mostani idény küzdelmeibe.

Erről folyamatban vannak az egyeztetések, és a korosztályok lebonyolítási rendjétől függően eltérhet, hogy mennyi idő alatt, egyszerűen vagy nehezebben találnak erre megoldást. Indoklásként elmondta, sokkal nehezebb egy bajnoki rendszerbe csapatot tenni szezon közben, és egyszerűbb, ha csupán alkalmanként, tornákon szerepel az együttes. A sokszereplős megbeszélés miatt erről jelenleg konkrétumokkal még nem tudott szolgálni.

Az anyagilag végleg ellehetetlenült dunaújvárosi együttes még Dunaferr nevén 25-30 évvel ezelőtt a női és a férfi szakágban is a meghatározó csapatok közé tartozott, nemcsak Magyarországon, hanem Európában is.

A válogatottak sorát foglalkoztató női csapat ötször nyert magyar bajnokságot és Magyar Kupát, 1999-ben a Bajnokok Ligájában is trónra ült. A KEK-ben 1995-ben, az EHF Kupában pedig 1998-ban és 2016-ban bizonyult a legjobbnak, utóbbiban már DKKA-ként. A dunaújvárosi férfiak 13-szor végeztek dobogón a magyar bajnokságban, 2000-ben aranyérmesek lettek, abban az évben döntősök voltak a KEK-ben.