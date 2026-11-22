Újabb nehéz mérkőzés vár Gulácsi Péterre és a Villarrealra. A magyar kapusnak a napokban született meg a harmadik gyermeke, vasárnap délután pedig az FC Barcelona otthonában léphet pályára. Amióta a nyáron az RB Leipzigtől a „sárga tengeralattjáróhoz” szerződött, számos sztárcsapat ellen futballozott már – Dortmund (2–3), Real Madrid (0–1), Liverpool (3–4), PSG (0–6) –, most pedig a spanyol bajnoki címvédő otthonában, a Camp Nouban szerepelhet.

Vélhetően az ő nevével kezdődik majd a Villarreal összeállítása, s jó eséllyel nem unatkozik a katalánok pályáján. Az FC Barcelona támadójátéka félelmetes ebben az idényben, Raphinha és Lamine Yamal vezérletével a bajnokságban és a BL-ben 16 mérkőzésen 62-szer találtak be, ami meccsenként majdnem négygólos átlagot jelent. Habár a Villarreal finoman szólva hullámzón teljesít az évadban, a közelmúltban bizonyította már, hogy tud győzni a Camp Nouban. A két csapat előző öt, Barcelonában rendezett mérkőzéséből hármat (!) is a sárga mezesek nyertek meg, legutóbb tavaly májusban 3–2-re – igaz, ekkor már bajnokként várták a meccset a katalánok. Mindemellett Inigo Pérez, a Villarreal vezetőedzője már ötször irányította korábbi csapatát, a Rayo Vallecanót a Barcelonával szemben, s bár egyszer sem nyert, négyszer is megszenvedett vele nevesebb riválisa: egy döntetlen mellett három egygólos vereség a mérlege Gulácsi Péterék szakvezetőjének.

„Bárki lemásolhatja azt, amit egy másik együttes csinált, a mi esetünkben akár azt, amit a Rayóval megvalósítottunk – mondta Inigo Pérez a sajtótájékoztatón. – De mérlegelnünk kell, hogy ez a megoldás megfelelő-e a játékosainknak. Tudjuk, hogy a Barcelonának jellegzetes védekezési rendszere van, és a Rayo Vallecanóval elég jól megtaláltuk az ellenszerét. A mérkőzés kimenetele azon múlik, milyen lesz a védekezésünk: rendkívüli egyéni és csapatszintű védekezésre lesz szükség.”

Gulácsi Péter az Atlético ellen kétszer, a Real Madrid ellen négyszer játszott már, viszont a harmadik spanyol óriás, az FC Barcelona ellen először léphet pályára.

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

14.00: FC Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Racing Santander–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Málaga (Tv: Spíler2)

21.00: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

PÉNTEK

Athletic Bilbao–Espanyol 0–1

SZOMBAT

Alavés–Deportivo 3–1

Rayo Vallecano–Valencia 0–1

Sevilla–Real Betis 1–1

Real Madrid–Celta Vigo 2–1