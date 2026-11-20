A magyar válogatottban 58 alkalommal pályára lépő kapus és felesége, Gulácsi-Vígh Diána közös bejegyzést tettek közzé, amely alatt a játékos korábbi klubja, az RB Leipzig is gratulált. Gulácsi korábban 11 éven keresztül erősítette a lipcseieket, a nyáron igazolt Spanyolországba, ahol a Villarreal csapatában eddig 11 mérkőzésen lépett pályára.