Nemzeti Sportrádió

Rablás Gulácsiéknál: négy csuklyás fegyveresről írnak a spanyol lapok

K. Zs.K. Zs.
2026.10.14. 11:33
Gulácsi Péter (Fotó: Getty Images)
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Gulácsi Péter rablás Villarreal
Ha szűkszavúan is, de német és spanyol lapok újabb részleteket osztottak meg arról a rablásról, amelyet magyar idő szerint keddre virradó éjszaka hajtottak végre a magyar labdarúgó, Gulácsi Péter (Villarreal) spanyolországi otthonában.

A Noticias Valencia a helyi csendőrség (Guardia Civil) tájékoztatására hivatkozva azt írja, hogy kedden, nem sokkal hajnali egy óra után hatoltak be az egyelőre ismeretlen elkövetők Gulácsi Péterék otthonába a Valenciától északra fekvő Pucol településen található Monasterios lakóparkban, akkor, amikor a játékos és családja már aludt.

A négy férfi – akik közül többen kézifegyvert viseltek, bár az egyelőre nem világos, hogy azok valódiak voltak-e – felébresztette a játékost és feleségét, majd őket végig sakkban tartva azt követelték, hogy nyissák ki a széfet, és adják át a benne található készpénzt, ékszereket. Azt, hogy mit loptak el, és mekkora a kár, egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az arcukat csuklyával eltakaró rablók nagyjából egy órán át tartózkodtak a házban, majd miután megszerezték zsákmányukat, két luxusautóval elmenekültek; egyelőre nem sikerült elfogni őket.

Amint a játékos biztonságban tudta családját, hívta a 112-es segélyvonalat; a helyszínre járőröket és mentőket vezényeltek, hogy ellássák a családtagokat az átélt sokk után. Fizikai sérülés az eddigi információk alapján szerencsére nem történt.

A történtek miatt Gulácsi természetesen kihagyta csapata kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzését. A Napoli elleni 3–1-es győzelem után Inigo Pérez vezetőedző, akit a teljes klubbal együtt megdöbbentett az eset, együttérzéséről biztosította a magyar sportembert és családját, de arról nem ejtett szót, mikorra várják vissza edzésre a Villarrealhoz az idén nyáron nagy reményekkel érkező kapust.

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