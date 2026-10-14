Rablás Gulácsiéknál: négy csuklyás fegyveresről írnak a spanyol lapok

A Noticias Valencia a helyi csendőrség (Guardia Civil) tájékoztatására hivatkozva azt írja, hogy kedden, nem sokkal hajnali egy óra után hatoltak be az egyelőre ismeretlen elkövetők Gulácsi Péterék otthonába a Valenciától északra fekvő Pucol településen található Monasterios lakóparkban, akkor, amikor a játékos és családja már aludt.



A négy férfi – akik közül többen kézifegyvert viseltek, bár az egyelőre nem világos, hogy azok valódiak voltak-e – felébresztette a játékost és feleségét, majd őket végig sakkban tartva azt követelték, hogy nyissák ki a széfet, és adják át a benne található készpénzt, ékszereket. Azt, hogy mit loptak el, és mekkora a kár, egyelőre nem hozták nyilvánosságra.



Az arcukat csuklyával eltakaró rablók nagyjából egy órán át tartózkodtak a házban, majd miután megszerezték zsákmányukat, két luxusautóval elmenekültek; egyelőre nem sikerült elfogni őket.



Amint a játékos biztonságban tudta családját, hívta a 112-es segélyvonalat; a helyszínre járőröket és mentőket vezényeltek, hogy ellássák a családtagokat az átélt sokk után. Fizikai sérülés az eddigi információk alapján szerencsére nem történt.



A történtek miatt Gulácsi természetesen kihagyta csapata kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzését. A Napoli elleni 3–1-es győzelem után Inigo Pérez vezetőedző, akit a teljes klubbal együtt megdöbbentett az eset, együttérzéséről biztosította a magyar sportembert és családját, de arról nem ejtett szót, mikorra várják vissza edzésre a Villarrealhoz az idén nyáron nagy reményekkel érkező kapust.