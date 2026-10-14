Nemzeti Sportrádió

Inigo Pérez: Maximálisan együttérzünk Gulácsival

K. Zs.K. Zs.
2026.10.14. 07:39
Gulácsi Péter a Real Madrid elleni hétvégi bajnokit megelőző bemelegítéskor (Fotó: Getty Images)
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Inigo Pérez Gulácsi Péter Villarreal
Mint beszámoltunk róla, Gulácsi Péter otthonába fegyveres rablók törtek be kedden, és bár személyi sérülés szerencsére nem történt, a sokkoló élmény hatására a labdarúgó kihagyta a Villarreal kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzését. A Napoli elleni 3–1-es győzelem után Inigo Pérez vezetőedző röviden a magyar kapusról is beszélt.

„Maximálisan együttérzünk Gulácsival, súlyos eseményeken van túl, borzasztóan kellemetlen élmények érték – fogalmazott Inigo Pérez. – Amikor ilyen híreket hall az ember, az első reakciója az, hogy elképzeli, milyen lenne, ha vele történt volna meg mindez, és összeszorul a gyomra. Remélhetőleg többé nem fordul elő ilyesmi.”

A vezetőedző – a magánszféra védelmére hivatkozva – többet nem mondott Gulácsiról, arról sem ejtett szót, mikorra várják vissza edzésre a csapathoz az idén nyáron nagy reményekkel érkező magyar kapust.

A Valenciától északra fekvő Pucol településen található Monasterios lakóparkban kedd hajnalban történt támadás részleteiről a hatóságok továbbra sem osztottak meg részleteket a nyilvánossággal.

Ami a Napoli ellen hátrányból megnyert mérkőzést illeti, Pérez úgy fogalmazott: „Ez a győzelem megerősít bennünket abban, hogy jó irányba indultunk el. Már az első Bajnokok Ligája-játéknapon, Dortmundban nagyon jól játszottunk (2–3), aztán szépen helytálltunk a Real Madrid otthonában (0–1), és ezen a meccsen végre megtörtént az áttörés eredményszinten is. A győzelem általában boldogságot hoz, nincs ez másképp most sem, de az érzés múlandó, a vele érkező belső nyugalom viszont megmarad, és ez a fontos. Az idény elején még lebénított bennünket, ha hátrányba kerültünk, de ezen túl vagyunk, igazán jó játékkal sikerült fordítanunk.”

Inigo Pérez a Napoli elleni meccsen (Fotó: Getty Images)
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