Inigo Pérez: Maximálisan együttérzünk Gulácsival

„Maximálisan együttérzünk Gulácsival, súlyos eseményeken van túl, borzasztóan kellemetlen élmények érték – fogalmazott Inigo Pérez. – Amikor ilyen híreket hall az ember, az első reakciója az, hogy elképzeli, milyen lenne, ha vele történt volna meg mindez, és összeszorul a gyomra. Remélhetőleg többé nem fordul elő ilyesmi.”



A vezetőedző – a magánszféra védelmére hivatkozva – többet nem mondott Gulácsiról, arról sem ejtett szót, mikorra várják vissza edzésre a csapathoz az idén nyáron nagy reményekkel érkező magyar kapust.



A Valenciától északra fekvő Pucol településen található Monasterios lakóparkban kedd hajnalban történt támadás részleteiről a hatóságok továbbra sem osztottak meg részleteket a nyilvánossággal.



Ami a Napoli ellen hátrányból megnyert mérkőzést illeti, Pérez úgy fogalmazott: „Ez a győzelem megerősít bennünket abban, hogy jó irányba indultunk el. Már az első Bajnokok Ligája-játéknapon, Dortmundban nagyon jól játszottunk (2–3), aztán szépen helytálltunk a Real Madrid otthonában (0–1), és ezen a meccsen végre megtörtént az áttörés eredményszinten is. A győzelem általában boldogságot hoz, nincs ez másképp most sem, de az érzés múlandó, a vele érkező belső nyugalom viszont megmarad, és ez a fontos. Az idény elején még lebénított bennünket, ha hátrányba kerültünk, de ezen túl vagyunk, igazán jó játékkal sikerült fordítanunk.”

Inigo Pérez a Napoli elleni meccsen (Fotó: Getty Images)