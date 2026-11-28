A Frosinone remekül kezdte az idényt, de a legutóbbi két fordulóban ugyanúgy két vereséget mértek rá, mint szombati vendégére, a Parmára – sőt abban is közösek, hogy az utolsó élményük egy-egy 1–5 volt. A jelenlegi erőviszonyokat figyelemebe véve az újonc volt az esélyesebb, de az első félidőben helyzeteknél tovább nem jutott.

Nem úgy a szünet után! Tomás Bobcek az 55. percben egy kipattanóra jókor érkezve góllal ünnepelte, hogy először bekerült a Frosinone kezdő tizenegyébe, majd hat perccel később a levegőben úszva egy jobb oldali beadásból is a pármai kapuba bombázott!

És ezzel még nem volt vége a 25 éves szlovák támadó mesés délutánjának: a 79. percben remek labdát kapott Alessio Zerbintől a bal oldalon, és éles szögből a hálóba gurított – mesterhármas!

A nyáron a lengyel Lechia Gdansktól szerződtetett Bobcek a 82. percben vastapstól kísérve adta át helyét Seydou Fininek – megérdemelte az ünneplést!

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ – szombati mérkőzések

Frosinone–Parma 3–0 (Bobcek 55., 61., 79.)

Később

18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Match4)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

12.30: Udinese–Fiorentina (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Napoli

18.00: Roma–Monza (Tv: Match4)

20.45: Como–Juventus (Tv: Match4)

Hétfő

18.30: Lecce–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Milan (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Venezia–Bologna 0–0