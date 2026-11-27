Mint ismert, a szegedi együttes már a Bajnokok Ligája első csoportkörében búcsúzott a sorozattól, ami komoly csalódást jelentett, ezért a svéd szakembernek – ahogy fogalmazott az Aftonbladet a cikkében – most vállalnia kell a következményeket.

A döntés annak ellenére született meg, hogy a Szeged kedden megnyerte bajnoki mérkőzését, az azt megelőző fordulóban pedig döntetlent játszott a bajnoki címvédő Veszprém elleni csúcsrangadón. A Tisza-partiak így jelenleg vezetik a bajnokságot, négy ponttal megelőzve legnagyobb riválist, amely ugyanakkor három mérkőzéssel kevesebbet játszott.

A Sportbladet információi szerint Apelgrent már menesztették a klubtól, így a 42 éves szakember mostantól teljes egészében a svéd válogatott szövetségi kapitányi feladataira összpontosíthat, januárban ugyanis a világbajnokságon lesz érdekelt az északi gárdával.

Apelgren két és fél idényen keresztül irányította a Pick Szegedet.

A SZEGED KÖZLEMÉNYT ADOTT KI A TÉMÁBAN

A Szeged egyelőre hivatalosan nem jelentette be az edző távozását, a témában viszont kiadott egy közleményt: „A magyar kézilabda gazdasági és szakmai környezete jelentős változásokon megy keresztül, amelyek az OTP Bank–PICK Szeged működésére is hatással vannak” – írták többek között a hivatalos honlapjukon.

„A magyar élsport finanszírozási feltételei több szempontból is átalakulnak. A támogatási források változása, az adózási szabályok módosulása és a vállalati szféra gazdasági kihívásai együttesen olyan környezetet teremtenek, amelyben a korábbiaknál is nagyobb jelentősége van a tudatos tervezésnek és a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásának” – fogalmaztak a közleményben, majd részletezték, hogy a változások több területen is érintik a klub gazdálkodását.

A Szerencsejáték Zrt.-től érkező bevételünk a korábbi összeg megközelítőleg felére csökkent, ami közvetlenül befolyásolja a működésünkhöz rendelkezésre álló forrásokat. A 2027. január 1-jétől hatályba lépő adóváltozások szintén komoly hatással lesznek klubunk gazdálkodására. Különösen fontos az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) szabályainak módosítása, amelynek következtében a klub bérjellegű költségei jelentős mértékben emelkednek, ugyanis a megváltozott adózási szabályokból eredő többletköltséget a klubnak kell viselnie. Szponzoraink és támogatóink számára a sport mellett való elköteleződés nemcsak üzleti és marketingértéket jelent, hanem társadalmi felelősségvállalásuk részeként a helyi közösség iránti elkötelezettségüket is kifejezi. A nagyvállalatokat és magánszemélyeket érintő adóváltozások ugyanakkor a sporttámogatásra fordítható források alakulását is befolyásolhatja.

Mint írták, a változó finanszírozási feltételekhez a klubnak is alkalmazkodnia kell, ezért a felelős gazdálkodás fenntartása és hosszú távú stabilitás megőrzése érdekében a következő időszakban a korábbiaknál szűkebb pénzügyi keretek között tervezik a működésüket.

„Az építkezés még nem zárult le, és a következő időszakban további, esetenként nehéz személyi döntésekkel is járhat. Ezeket a klub hosszú távú érdekeit szem előtt tartva, az érintettek korábbi munkájának és eredményeinek tiszteletben tartásával hozzuk meg. A változások közepette ugyanakkor továbbra is a legmagasabb célokért küzdünk a hazai versenysorozatokban, és a nemzetközi porondon is meghatározó klub kívánunk maradni” – olvasható a szegediek közleményében.