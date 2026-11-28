LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZENTLŐRINC 1–2 (1–2)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Tőkés Róbert, László István)

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz (Ternován, 86.), Varjas Z., keresztes B., Vajda S. – Vörös, Rab B. (Keresztes Z., 65.), Ottucsák (Lőrinczy, 76.), Zachán – Kovács P., Hajdú R. (Vincze D., 76.). Vezetőedző: Máté Péter

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Milovanovics, Kiss-Szemán – Szolgai, Dinnyés – Jung (Kun B., 81.), Pálfalvi, Czérna (Csörnyei, 81.) – Rideg (Samson, 70.; Harsányi, 88.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Zachán (10.), ill. Rideg (17.), Poór (27.)

MESTERMÉRLEG

Máté Péter: – Szörnyű tragédia árnyékolta be a mai mérkőzést, ezúton is szeretném őszinte részvétemet kifejezni. Jól kezdtük a találkozót, de két elkerülhető gólt kaptunk, és nem volt erőnk a fordításhoz.

Nikházi Márk: – Először is őszinte részvétünket szeretném kifejezni Viviána családjának, a tragédia mellett eltörpül a mai mérkőzés. Büszke vagyok a játékosaimra, a szívüket-lelküket kitették a győzelem érdekében, de nemcsak ezen a meccsen, hanem legutóbb a Kecskemét ellen is. Két erős csapatot tudtunk megverni. Köszönöm az egész csapat, illetve a vezetőség egész őszi munkáját.

ÖSSZEFOGLALÓ

Gyászszünettel kezdődött a találkozó, a mezőkövesdiek egykori utánpótlás-labdarúgója, a tragikus körülmények között vonatbalesetben elhunyt Stósz Viviána emléke előtt tisztelegtek a játékosok és a szurkolók.

Bátran kezdett a Szentlőrinc, de a vezetést mégis a hazai együttes szerezte meg. Bal oldali támadás után Zachán Péter a tizenegyespontról, jobbal kilőtte a jobb alsó sarkot. A hátrány tudata nem roppantotta össze a vendégeket, a rendkívül agilisan futballozó Czérna a bal oldali alapvonalról pontosan adott középre, Rideg Bálint pedig védője szorításában közelről nem hibázta el a lehetőséget. Az egyenlítés után nem tudott ritmust váltani a Mezőkövesd, a Szentlőrinc pedig egy kapushibát követően nem sokkal később átvette a vezetést.

A folytatásban próbált nyomást gyakorolni ellenfelére a házigazda, de hol egy bevetődő védő, hol Auerbach Martin bravúrja akadályozta meg a vendéglátókat az egyenlítésben. A második játékrészben ment előre a hazai gárda, de ezúttal hiányzott belőle az átütőerő, a Poór Patrik vezérelte szentlőrinci védelem pedig remekül állt a lábán. A látottak alapján a vendégek győzelme nem érdemtelen. 1–2