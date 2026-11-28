Antonelli és a Mercedes egyelőre tökéletes Katarban
A vártnál nagyobb Mercedes-fölény rajzolódott ki a Katari Nagydíj pénteki edzésnapján. Házon belül 2026 világbajnoka, Andrea Kimi Antonelli kezdett jobb formában, igaz, előnye több mint fél másodpercről 127 ezredre csökkent George Russell-lel szemben a két tréning között. Az „ezüstnyilakhoz” a nyitányon Isack Hadjar, míg a folytatásban Lando Norris került a legközelebb. Az utóbbi, villanyfényes gyakorláson igazi sorminta alakult ki a top 10-ben: a Mercedest a McLaren, a Red Bull, a Ferrari, majd a Racing Bulls kettőse követte az első tíz helyen.
Míg a nyitó napon a régebbi specifikációjú padlólemezzel köröző wokingiak, illetve a „vörös bikák” rendre közel voltak egymáshoz, a maranellóiak egyértelmű hátrányban kezdtek. Ilyen előzmények után az utolsó edzés legnagyobb kérdése az volt, hogy a riválisok közelednek-e a Mercedeshez, illetve hogy a Scuderia képes-e előrébb zárkózni.
Ahogyan arra számítani lehetett, eleinte nem volt nagy tolongás a pályán. A körülmények ugyanis eltértek attól, mint ami az időmérőn és a futamon fogadja a mezőnyt, és a csapatok pénteken már gyakorolhattak villanyfényben. Negyedóra elteltével kizárólag a két Alpine rendelkezett mért körrel, miközben összesen négy versenyző hagyta el a garázst. A mezőny csak ezt követően kezdett felélénkülni, és már az első próbálkozások alkalmával nagyjából a pénteken is látott erőviszonyok rajzolódtak ki.
Az első két helyet ezúttal is a Mercedes duója foglalta el, igaz, most Russell volt a gyorsabb, a brit 146 ezreddel előzte meg Antonellit. A harmadik–hatodik helyen a McLaren és a Red Bull pilótái osztoztak Oscar Piastri, Max Verstappen, Norris és Hadjar sorrendben, míg a Ferrari kettősét Arvid Lindblad választotta szét a hetedik–kilencedik pozícióban. Az első tízest ekkor Gabriel Bortoleto zárta.
Az újabb gyors körök után is megmaradt a Mercedes-fölény, de házon belül Antonelli vette vissza magához az irányítást. Az olasz 249 ezreddel bizonyult gyorsabbnak Russellnél, és zárta az élen az első kettő után az utolsó edzést is. A harmadik helyre Verstappen zárkózott fel, a holland pilóta lemaradása azonban már a fél másodpercet is meghaladta. Mögötte Hadjar és az előrelépő Leclerc egészítette ki a top 5-öt, míg a két McLaren a hatodik-hetedik pozícióba szorult vissza. Hamilton kilencedik lett, a brit a két Racing Bulls-pilóta közé ékelődött be, míg az Audi versenyzőpárosa tizenegyedik-tizenkettedik helyen végzett.
Folytatás 19 órakor az időmérővel.
KATARI NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Antonelli
|Mercedes
|1:22.400
|átlag: 236.752 km/ó
|2.
|Russell
|Mercedes
|1:22.649
|0.249 mp h.
|3.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:22.910
|0.510
|4.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:23.087
|0.687
|5.
|Leclerc
|Ferrari
|1:23.208
|0.808
|6.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:23.268
|0.868
|7.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:23.289
|0.889
|8.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:23.651
|1.251
|9.
|Hamilton
|Ferrari
|1:23.776
|1.376
|10.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:24.059
|1.659
|11.
|Hülkenberg
|Audi
|1:24.197
|1.797
|12.
|Bortoleto
|Audi
|1:24.231
|1.831
|13.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:24.343
|1.943
|14.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:24.381
|1.981
|15.
|Camara
|Haas-Ferrari
|1:24.630
|2.230
|16.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:24.638
|2.238
|17.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:25.096
|2.696
|18.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:25.177
|2.777
|19.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:25.321
|2.921
|20.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:25.765
|3.365
|21.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:26.257
|3.857
|22.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:26.906
|4.506
|5. KATARI NAGYDÍJ
|NOVEMBER 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Antonelli 1:23.217
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:23.077
|NOVEMBER 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:22.400
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 29., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|17.00
|HÁTRALÉVŐ VERSENY
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00