A vártnál nagyobb Mercedes-fölény rajzolódott ki a Katari Nagydíj pénteki edzésnapján. Házon belül 2026 világbajnoka, Andrea Kimi Antonelli kezdett jobb formában, igaz, előnye több mint fél másodpercről 127 ezredre csökkent George Russell-lel szemben a két tréning között. Az „ezüstnyilakhoz” a nyitányon Isack Hadjar, míg a folytatásban Lando Norris került a legközelebb. Az utóbbi, villanyfényes gyakorláson igazi sorminta alakult ki a top 10-ben: a Mercedest a McLaren, a Red Bull, a Ferrari, majd a Racing Bulls kettőse követte az első tíz helyen.

Míg a nyitó napon a régebbi specifikációjú padlólemezzel köröző wokingiak, illetve a „vörös bikák” rendre közel voltak egymáshoz, a maranellóiak egyértelmű hátrányban kezdtek. Ilyen előzmények után az utolsó edzés legnagyobb kérdése az volt, hogy a riválisok közelednek-e a Mercedeshez, illetve hogy a Scuderia képes-e előrébb zárkózni.

Ahogyan arra számítani lehetett, eleinte nem volt nagy tolongás a pályán. A körülmények ugyanis eltértek attól, mint ami az időmérőn és a futamon fogadja a mezőnyt, és a csapatok pénteken már gyakorolhattak villanyfényben. Negyedóra elteltével kizárólag a két Alpine rendelkezett mért körrel, miközben összesen négy versenyző hagyta el a garázst. A mezőny csak ezt követően kezdett felélénkülni, és már az első próbálkozások alkalmával nagyjából a pénteken is látott erőviszonyok rajzolódtak ki.

Az első két helyet ezúttal is a Mercedes duója foglalta el, igaz, most Russell volt a gyorsabb, a brit 146 ezreddel előzte meg Antonellit. A harmadik–hatodik helyen a McLaren és a Red Bull pilótái osztoztak Oscar Piastri, Max Verstappen, Norris és Hadjar sorrendben, míg a Ferrari kettősét Arvid Lindblad választotta szét a hetedik–kilencedik pozícióban. Az első tízest ekkor Gabriel Bortoleto zárta.

Az újabb gyors körök után is megmaradt a Mercedes-fölény, de házon belül Antonelli vette vissza magához az irányítást. Az olasz 249 ezreddel bizonyult gyorsabbnak Russellnél, és zárta az élen az első kettő után az utolsó edzést is. A harmadik helyre Verstappen zárkózott fel, a holland pilóta lemaradása azonban már a fél másodpercet is meghaladta. Mögötte Hadjar és az előrelépő Leclerc egészítette ki a top 5-öt, míg a két McLaren a hatodik-hetedik pozícióba szorult vissza. Hamilton kilencedik lett, a brit a két Racing Bulls-pilóta közé ékelődött be, míg az Audi versenyzőpárosa tizenegyedik-tizenkettedik helyen végzett.

Folytatás 19 órakor az időmérővel.