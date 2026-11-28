NB I

15. FORDULÓ

16.45: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. Vezeti: Antal Péter

A mérkőzés élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Az FTC és az Újpest rivalizálása után ez a leggyakoribb párosítás a magyar élvonalban: 1905-től kezdődően ez lesz a 234. bajnoki összecsapásuk, az örökmérleg a közelmúlt sűrűbb győzelmei hatására a kék-fehérek felé billen: 91 MTK-siker, 56 döntetlen, 86 újpesti diadal. (Két találkozót a félbeszakadt 1956-os bajnokságban rendeztek, ezek 1:1-gyel, illetve 3:1-es Újpest-sikerrel zárultak.) A párharc gólátlaga elég magas, 3.4 gól/mérkőzés, az előző 8 találkozójukon is 7-szer legalább 3 találat esett.

♦ A 2020 és 2025 között megrendezett 14 bajnokijukon egyszer sem ikszeltek, közben 10 MTK- és 4 Újpest-győzelem született. Az idei két találkozójukat a Szusza-stadionban játszották – az augusztusit zárt kapuk mögött – és mindkettő úgy lett döntetlen (2–2, majd 1–1), hogy az MTK-tól Jurek Gábor betalált.

♦ A Nemzeti Labdarúgó Archívum (NELA) kimutatása szerint az MTK pályaválasztásával 113 találkozón vannak túl, és a mérlegük minimális különbséggel billen a lila-fehérek felé: 44 MTK-diadal, 24 döntetlen, 45 újpesti siker. Az Új-Hidegkuti-stadionban csak az első, 2016. decemberi mérkőzésük lett iksz (1–1), azóta a győzelmek száma úgy 4–3 a hazaiak javára, hogy a legutóbbi 2 alkalommal vendégsiker született (tavaly májusban 1–3, majd decemberben egy fordulatos meccsen 3–4).

♦ Az MTK új vezetőedzője, Szabics Imre egy 2–1-es felcsúti győzelemmel mutatkozott be, megszakítva ezzel a kék-fehérek hárommeccses nyeretlenségét (1 iksz, 2 vereség). Ráadásul a kék-fehérek először tudtak hátrányból fordítani ebben a bajnokságban.

♦ Az Újpest 2 forduló óta nyeretlen (1 iksz, 1 fiaskó), az előző 6 bajnokijából pedig – 2 iksz és 3 vereség mellett – csak egyet tudott győzelemmel lehozni, az utolsó helyezett Nyíregyháza ellen (2–1).

♦ A kék-fehérek otthon közepesen teljesítettek, a mérlegük 3–1–3, és érdekesség, hogy mind a három vereségüket vidéki csapattól szenvedték el (Puskás Akadémia, Kisvárda, ETO).

♦ A lila-fehérek házon kívüli mérlege 1–2–4, amivel csak tizedikek a vendégtabellán. Az egyetlen győzelmüket még augusztus 8-án, Kisvárdán aratták (4–2), azóta 2 döntetlen mellett 3-szor alulmaradtak. Az ősz folyamán idegenben mindig kaptak gólt.

♦ Az MTK-nál az előző körben piros lapot kapó védő, Vilius Armalas eltiltás miatt nem szerepelhet.