Nemzeti Sportrádió

Gulácsi Péter elárulta, mi a legnagyobb különbség a Bundesliga és a La Liga között

2026.10.11. 10:05
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Gulácsi Péter szerint illik hozzá a spanyol futballkultúra (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Gulácsi Péter Villarreal La Liga
Több mint negyedórát emberelőnyben játszott, mégsem szerzett pontot a Villarreal a Real Madrid otthonában. A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) szombati esti mérkőzése után a vendégek kapusa, Gulácsi Péter lapunknak nyilatkozott a helyszínen.

Mint arról beszámoltunk, a Real Madrid Vinícius Júnior kiállítása ellenére mindhárom pontot otthon tartotta a Gulácsi Péterrel felálló Villarreal ellen. Az 58-szoros magyar válogatott kapus lapunknak értékelte a mérkőzésen történeteket.

„Nem volt annyira sok dolgom, mint amennyire számítani lehetett itt Madridban. Jól zártuk le a területeket, illetve megelőztük azokat a szituációkat, amelyekből gólokat szoktak szerezni. A gólnál talán egy picit elcsúsztunk, valaki a hosszún beragadhatott, ezért nem volt les, Yan pedig kilőtte a hosszút, pont ma sült el a lába... Ezenkívül két ziccerük volt, azokat jól megoldottam. Különösen a kiállítás után benne lehetett volna a döntetlen a meccsben, ezért bosszantó, hogy a végén nem tudtuk őket beszorítani, így nem volt esélyünk a döntetlen kiharcolására.”

A 36 éves kapus elárulta azt is, hogy szerinte mi a legnagyobb különbség a Bundesliga és a La Liga között:

„Az eddig tapasztaltak alapján a két bajnokság között a legnagyobb különbség az, hogy itt Spanyolországban a kisebb csapatok is megpróbálnak futballozni technikás labdarúgókkal, kontrollálni akarják játékot, a labdával indul minden. A német bajnokság letámadás szempontjából ennél intenzívebb volt, a kisebb csapatok labdajáratás helyett sokszor hosszú labdákkal próbálkoztak, itt viszont mindenki igyekszik földön tartani a labdát. Itt kicsit más a futballkultúra, de ezt is élvezem, passzol a játékstílusomhoz, jó helyre kerültem. Kissé döcögősen indultunk, a mai meccs is bosszantó, de remélem, hogy a következő fordulóban megszerezzük a három pontot. Előtte fontos meccs vár ránk a Bajnokok Ligájában, úgyhogy van lehetőség javításra.”

Végezetül Gulácsi arra is kitért, családjával hogyan élték meg az elmúlt hónapokat, amelyek a változásról szóltak:

„Tizenegy év után eljönni valahonnan, az óriási változást jelent nekem és a családomnak, de úgy gondolom, hogy két hónap alatt egész jól beilleszkedtünk. Rengeteg teendőnk volt, például iskolát találni, költözés, egyéb adminisztrációs dolgok... Valenciában lakunk, ami gyönyörű város, onnan járok át edzeni. Tíz percre lakunk a tengerparttól, ez egy új élmény a családnak.”

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
REAL MADRID–VILLARREAL 1–0 (0–0)
Madrid, Bernabéu Stadion, 75 242 néző. Vezette: Díaz de Mera
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold (Vinícius Júnior, 52.), I. Konaté, Rüdiger, Carreras (Cucurella, a szünetben) – Valverde, Tchouaméni – Güler (Camavinga, 77.), Jude Bellingham, Y. Diomandé (Dumfries, 86.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
VILLARREAL: Gulácsi – Freeman, P. Navarro, Foyth (C. Romero, 56.), R. Veiga, Cardona (Mikautadze, 67.) – Comesana (N. Saliba, 56.), P. Gueye, Moleiro (Nízar, 86.) – A. Pérez, Ahomas (Moreno, 67.). Vezetőedző: Inigo Pérez
Gólszerző: Y. Diomandé (63.)
Kiállítva: Vinícius Júnior (73.)

 

 

Real Madrid Gulácsi Péter Villarreal La Liga
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