A Villarreal kiváló meccsen győzte le hátrányból a Napolit

A mérkőzés kiváló iramban, korai nápolyi góllal vette kezdetét: még csak hét perc telt el, amikor a vendéggárda máris megszerezte a vezetést, Amir Rrahmani közeli fejese elsőre még kijött a lécről, a kipattanót azonban öt méterről már a kapuba továbbította az olaszok játékosa.

A gól után mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, a Napoli lőtt egy kapufát is, gólt azonban a Villarreal szerzett a 23. percben: Matteo Politano röviden hazaadott labdájára az ellenünk a Puskás Arénában is pályára lépő Giorgi Mikautadze csapott le, és a Napoli kapujába lőtt. Három perccel később már a Villarreal vezetett, méghozzá Santiago Mourino kiválóan eltalált távoli bombájával.

Az első félidőt igazi élmény volt nézni, a spanyol Marca is kiemelte tudósításában, mennyire nagyszerű 45 percet produkált a két fél az Estadio de la Cerámicában.

A második félidőben sem esett vissza a játék tempója, a csapatok egy pillanatra sem lassítottak, egymás után vezették a veszélyes támadásokat. Az utolsó negyedóra kezdődött, amikor a Napoli elsöprő rohamokat indított az egyenlítő gólért, és elkezdte kapuja elé szorítani a Villarrealt, amelynek ekkor nagy erőfeszítéseket kellett tennie, hogy megtartsa minimális vezetését.

Úgy tűnt, érik az olaszok egyenlítése, de csak nem akart megszületni a gól, a Villarreal viszont a 86. percben eldöntötte a három pont sorsát: Tani Oluwaseyi 15 méterről, futtából bombázott védhetetlenül a bal felső sarokba, kialakítva a végeredményt. 3–1

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz) 3–1 (Mikautadze 23., Mourino 26., Oluwaseyi 86., ill. Rrahmani 8.)

TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK

Arsenal (angol)–Lille (francia) 3–0 (J. Timber 64., Eze 67., Saka 71.)

Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) 2–0 (Barrios 1., Lookman 79.)

Kiállítva: Yoro (75., Man. United)

Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga) 3–4 (La. Martínez 44., 81., Bonny 90+3., ill. Tresoldi 30., 63., 74. – az elsőt 11-esből, Vermant 87.)

Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol) 1–4 (Batrakov 28., ill. Cancelo 43., Fermín 50., Gordon 53., Adeyemi 65.)

RB Leipzig (német)–PSV (holland) 1–0 (Gruda 75.)

Viking (norvég)–Bayern München (német) 3–3 (Stensness 2., Christiansen 38., H. Haugen 90., ill. Kane 54., 60. – az elsőt 11-esből, L. Díaz 71.)

Kiállítva: Olise (74., Bayern)

Lens (francia)–Sporting CP (portugál) 0–2 (L. Suárez 22., I. Doumbia 74.)

Sabah (azeri)–Slavia Praha (cseh) 2–0 (Parris 49., Mickels 88.)