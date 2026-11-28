„Azt hiszik, hogy a futball nem munka – nyilatkozta a Partizánnak adott interjúban a labdarúgás kapcsán Schäfer András. – Csak elmegyünk, focizunk másfél órát, a hétvégén játszunk egy meccset, és ennyi, ezért kapjuk a milliókat. Ám közben nekem napi 8-10 óra a munkaidőm, sőt van, hogy több is. Emellett hétvégénk egyáltalán nincsen, legalábbis nekem tízéves korom óta nem volt. Az álmaimat élem, nagyon szeretem ezt az egészet, de ez nagyon sok áldozattal jár. A szüleim egyáltalán nem szerették volna, hogy futballozzak. Bennük az a sztereotípia élt, hogy a focisták bunkók. Mivel a testvérem kosarazott, én is azt szerettem volna. Elmentem egy kosáredzésre, ami hihetetlen unalmas volt. Aztán az óvodás társak mondták, hogy menjek el focizni. Elmentem, és az magával ragadott, imádtam. Amint meglátták a szüleim, hogy ennyire ügyes vagyok, már teljes mellszélességgel támogattak.”

Pályafutása kapcsán hiányérzete van amiatt, hogy miután az MTK-ból Olaszországba szerződött, sem a Genoában, sem a Chievóban nem kapott bizonyítási lehetőséget, ami nagyon megviselte.

„Olaszországban egy évig nem játszottam, ott szembesültem vele, hogy hoppá, ez lehet, hogy mégsem lesz elég, és lehet, hogy abbahagyom. Egy-két edzés után, amikor annyira mellőzve voltam, hogy még edzésen sem álltam be, akkor hazafelé menet már olyan gondolataim voltak, hogy most akkor belehúzom a szemközti kamionba az autót. Ennyire megviselt. Brutális dolog volt azt megélni, hogy esély nélkül úgy mellőznek, hogy az edző már az első nap megmondta: »Figyelj, mi már megvagyunk, csak létszámfölöttinek jöttél.« De akkor a DAC egy mentőövet dobott.”

A középpályás 2020-ban igazolt Dunaszerdahelyre, két és fél évet játszott a DAC-ban, ahol bizonyítani tudta tehetségét, onnan szerződött aztán az Union Berlinbe. A német fővárosban a 2022–2023-as idényben háromszor is megműtötték, az az időszak is nagyon megviselte.

„A sérült játékos az nem játékos, az húsdarab, az egészséges játékos a versenyló – fogalmazott Schäfer. – A futballpiacon ez így van, ha csúnyán hangzik, ha nem. Árucikkek vagyunk, akin a klubok meg az ügynökök is megpróbálnak minél több pénzt keresni.”

A futball mellett szóba került Orbán Viktor nagy visszhangot kiváltó berlini látogatása, amikor Schäfer Andrással is találkozott.

„A klub jelezte nekem, hogy jönnének a nagykövetségről. Aztán később kiderült, hogy Orbán Viktor személyesen látogatna meg. Hozzáteszem, nekem játékosként, egy magyar srácként bárki is legyen a miniszterelnököd, már csak a rang miatt is az óriási megtiszteltetés. Lehetsz Orbán Viktor-ellenes vagy Orbán Viktor-párti, de úgy gondolom, hogy ez nem rossz gesztus” – fogalmazott a középpályás, aki azt is elmondta, a korábbi miniszterelnök a magyar válogatott öltözőjében egyszer járt, amikor 4–0-ra nyertek az angolok ellen, és kezet fogott az összes játékossal.

Szóba került Gulácsi Péter szivárványcsaládok melletti, a közösségi oldalán közzétett 2021-es kiállása is.

„Rajtunk nagyon nagy a támadási felület. Ha kinyitod ezt az ablakot, akkor ezzel számolnod kell. Valószínűleg Gula (Gulácsi Péter – a szerk.) ezzel számolt is, ez tökös húzás volt a részéről. Szerintem, ha nem szólalsz meg, azzal sokkal inkább építed a focit, mint amikor megszólalsz, oldalt választasz.”

A teljes interjúban Schäfer hosszasan beszél a hazai viszonyokról és szóba kerül az NB III-as Haladás is, melyet segített életben tartani.