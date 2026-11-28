LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–FC AJKA 2–1 (2–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 373 néző. Vezette: Takács Ákos (Vad Anita, Dobos Dominik)

SZEGED: Illés B. – Sándor M. (Szabó Á., 65.), Vékony, Rjaskó, Tóth B. – Rabatin, Posztobányi, Haragos (Cubra, 70.), Bodnár B. (Miskolczi, 80.) – Ádám M. (Tóth-Gábor, 80.), Zimonyi. Vezetőedző: Tóth Balázs

AJKA: Simon B. – Németh E. (Doncsecz, a szünetben), Tar, Bacsa B. (Kenderes, 82.), Tóth G. (Szarka, 63.) – Décsy (Papp M., a szünetben), Szabó B. (Koncz, 90+1.) – Mohos, Bocskay, Csizmadia – Csóka Dominik. Vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Ádám M. (3. – 11-esből), Zimonyi (41. – 11-esből), ill. Csóka Dominik (76.)

Kiállítva: Zimonyi (42.), Vékony (68.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Le a kalappal a srácok előtt a győzelem miatt. Bizonyos dolgoknak felültünk az elején, és benne maradt a gőz a játékosaim fejében. Domináltunk és jól futballoztunk, a két büntető mellett volt két ziccerünk is, majd a mérkőzés rossz irányba ment el. Jól menedzseltük a játékot az első kiállítást követően, s a szünet után bíztunk benne, hogy a könnyen kapott sárgákra nem kapunk újabbat. Vékony Viktor kiállítása megelőzhető lett volna, ezt követően nyolc emberrel védekeztünk. Az ajkaiak uralták a játékot, és szépen körbejáratták a labdát, beívelésekkel próbáltak bennünket megzavarni. Szívvel-lélekkel, hősiesen küzdöttek a srácok. Hét bajnoki óta vagyok itt, azóta tizenhárom pontot szereztünk. A tűzoltó időszakot elvégeztük, olyan tavaszt kell produkálni, amivel a legjobb hat között végezhetünk. A kialakított váz megfelel ezeknek a terveknek.

Gaál Bálint: – Érdekes meccset láthattak nézők, minden megtörtént, ami megtörténhetett. Rosszul kezdtünk, felborította a terveinket a szegedi vezetés. Továbbra is a hazaiak veszélyeztettek, nekünk erőtlen próbálkozásaink akadtak csak. Jött a második büntető, majd az incidens, ami meghatározta a folytatást, kétgólos hátrányban ugyanis aligha lehetett volna esélyünk. Kettős emberelőnyben gólt rúgtunk és több gólhelyzetet kialakítottunk, de a Szeged hősiesen védekezett, és megérdemelt sikert aratott.

Ádám Martin harmadik gólját szerezte szegedi mezben a bajnokságban (Fotó: Gémes Sándor/Szeged-Csanád Grosics Akadémia)

ÖSSZEFOGLALÓ

Korán, már a harmadik percben vezetést szerzett a Szeged az Ajka ellen Ádám Martin tizenegyeséből, amelyet Haragos buktatásáért ítélt meg a játékvezető. Az első húsz perc hatalmas hazai dominanciával telt a Szent Gellért Fórumban, majd a játékrész derekán kétszer is elment a jobb oldalon az Ajka, de a beadásokat Illés Bence kapus szépen hatástalanította. A 40. percben újabb büntetőhöz jutottak a hazaiak, amelyet Zimonyi Dávid belőtt. Csakhogy túlzott gólörömében kiintett a vendégek kispadja felé, amiből kisebb csetepaté alakult ki. A játékvezető piros lappal díjazta a második gólszerző cselekedetét.

Emberelőnyben meddő mezőnyfölényből alakított ki helyzetecskéket az Ajka, amely az utolsó húsz percet Vékony Viktor piros lapja miatt kettős emberelőnyben játszhatta. A 76. minutumban gólra is váltották a dupla előnyt, jobbról érkező beadásból Csóka Dominik fejelt tíz méterről a szegedi kapuba. A hajrában beszorult a hazai csapat a saját kapuja elé, Csóka kapufát fejelt, egyenlíteniük viszont nem sikerült az ajkaiaknak. 2–1