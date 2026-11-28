MAN. UNITED–BRENTFORD 0–4. Nem kezdett rosszul a Manchester United, de a helyzetei kimaradtak, és a londoni vendégek kegyetlenül büntettek. A 19. percben intenzív letámadással, labdaszerzéssel indult a szép összjáték, amelynek végén Dango Ouattara passzából Callum Wilson a hálóba bombázott (0–1). Nem egészen negyedórával később, egy újabb gyors akció során ismét Ouattara hozta olyan helyzetbe Wilsont, hogy azt nem lehetett elrontani (0–2).

Egy kis stat: az Opta kimutatása szerint a Premier League történetében a Manchester United az első csapat, amelyik egymást követő hat félidő mindegyikében kapott legalább két gólt. És a sorozat a második félidőben sem szakadt meg, immár 7 elemet számlál.

Manchester United are the first side in Premier League history to concede at least twice in seven consecutive halves of football. https://t.co/psfpdMYhYR — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 28, 2026

Wilson, az első félidő hőse a szünet után megsérült, az 53. percben le kellett cserélni, Kevin Schade jött a helyére – vele is veszélyes maradt a Brentford támadógépezete, előtte is gyorsan nyílt egy ziccer, de nem tudta kihasználni. Ezen az esős kora estén ez is belefért, mert Mauricio Pochettino Unitedje egyelőre nem állt össze, a hazaiak Youri Tielemans révén csak kapufáig jutottak a mérkőzésen. Ráadásul a hajrában, szöglet után Kristoffer Ajer a hálóba bombázta a vendégek harmadik gólját is, a közvetlen előkészítő harmadszor Ouattara volt (0–3). A végjátékban Matheus Cunha közel volt a szépítéshez, lövése után a kapuba tartó labda Michael Kayodéról pattant vissza a mezőnybe – és ez sem maradt „megtorlás” nélkül, odaát Schade csak-csak betalált egy elegáns emeléssel (0–4), kiütésessé téve csapata győzelmét. Az MU sorozatban a tizedik bajnoki mérkőzésén maradt nyeretlen, ellenben a Brentford lezárt egy hasonló szériát: tíz idegenbeli bajnokit várt arra, hogy három ponttal utazzon haza valahonnan.

Egy kis stat: 1963 karácsonya óta először fordult elő, hogy a Man. United legalább négy góllal elveszített két egymást követő bajnoki mérkőzést. (Opta)

4 - Manchester United have lost successive league games by at least four goals for the first time since Boxing Day 1963. Slump. https://t.co/l8pRIPkLCE — OptaJoe (@OptaJoe) November 28, 2026

LEEDS–COVENTRY 3–0. Sokáig nem hozott gólt a leedsiek fölénye, aztán az első félidő hajrájában kettőt is: előbb Sean Longstaff középre ívelt szabadrúgásából Dominic Calvert-Lewin fejelt a Coventry kapujába, öt perccel később Longstaff maga talált a hálóba megpattanó lövéssel. Longstaff a második félidőben is betalált egyszer, Gabriel Gudmundsson pazar gólpasszt szolgált fel neki sarokkal. A Leeds sorozatban a harmadik bajnoki meccsét nyerte meg.

IPSWICH–ASTON VILLA 2–2. A birminghamiek három döntetlen után már nagyon szerettek volna nyerni, vezettek is kétszer – Joao Gomes látványos lövéssel érte el első Villa-gólját tétmérkőzésen –, ám a hazaiak két, kapu előtti kavarodásból is szerzett góllal jöttek ki, ami elég volt egy pont otthon tartásához. Bár a Villa nem nyert, immár nyolcas veretlenségi sorozata életben maradásának örülhet, és az Ippo ugyan egymás után a hatodik bajnokiján sem tudott győzni, a döntetlen nem rossz eredmény ebben a párosításban.

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Manchester United–Brentford 0–4 (C. Wilson 19., 32., Ajer 82., Schade 90+1.)

Leeds United–Coventry City 3–0 (Calvert-Lewin 40., Longstaff 45., 66.)

Ipswich Town–Aston Villa 2–2 (Emersonn 18., L. Davis 56., ill. Alysson 16., Joao Gomes 26.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

13.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.05: Brighton–Newcastle United

15.05: Crystal Palace–Hull City

15.05: Fulham–Bournemouth (Tv: Spíler1)

15.05: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Nottingham Forest–Chelsea 3–2 (Igor Jesus 5., Gibbs-White 51., 72. – az elsőt 11-esből, ill. Emegha 54., 89.)