Gulácsi bemutatkozott a spanyol élvonalban, de a Villarreal ismét kikapott

Gulácsi Péter múlt kedden debütált a Villarrealban, a Bajnokok Ligája-meccsen csapata 3–2-re kikapott Dortmundban, de a három kapott gól ellenére a 36 éves kapus sorra kapta a dicséreteket. Hétfő este a La Ligában is eljött a bemutatkozás pillanata, és az 58-szoros magyar válogatott kapuvédőnek ezúttal is bőven akadt dolga. A 10. percben nagyot védett, Héctor Bellerín lapos lövését tolta ki. Kifejezetten élvezetes első félidőt játszott egymással a Villarreal és a Betis, és előbbi csapat előbb kapufáig jutott – Santi Comesana közeli próbálkozását tolta rá Álvaro Valles –, majd pedig lesgólig. Tajon Buchanan lépett ki, a lövésénél a labda Marc Bartrán megpattanva hullott a bal felsőbe, de lesről indult a kanadai szélső, így nem volt érvényes a találat.

Az első fél óra végén már előnybe került a „sárga tengeralattjáró”, Renato Veiga fejjel adott gólpasszt, Gerard Moreno közelről kapásból lőtt a kapuba. Egyre jobban rákapcsolt a sevillai csapat, Cucho Hernández fejesét még védte Gulácsi, ám az első félidő végén kétszer is bevették a kapuját. Az egyenlítő gólnál Abde Ezzalzuli 10 méterről célozta meg a bal alsót, a magyar kapus kiütötte a labdát, ami Cucho Hernández lábáról bepattant. Majd egy szögletnél a csúsztatott fejes után Carlos Romero elől ütötte el Gulácsi a labdát, ami épp Natan elé került, aki ki is használta a helyzetet.

A második félidőben a hazai együttesnél volt többet a labda, többet is támadott, mégis a Betis járt közel a gólhoz. Az 56. percben Cucho Hernández közeli lövésénél lábbal védett bravúrral Gulácsi, aki szűk negyedóra múlva Nelson Deossa szintén közeli próbálkozását hárította a jobb karjával. Hiába ment előre a Villarreal, nem igazán talált fogást ellenfelén, sőt, ismét Gulácsinak kellett védenie, ezúttal Antony lövésénél. Aztán Bellerín ziccerét is megfogta a magyar kapus, amivel a 10. védését mutatta be a találkozón, ám ez is kevésnek bizonyult, csapata zsinórban harmadszor kapott ki a bajnokságban, tehát továbbra is nyeretlen az idényben. A Betis viszont a győzelmével ott van a tabella 3. helyén, pontszámban beérte a Real Madridot. 1–2

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ – hétfői mérkőzés

Villarreal–Real Betis 1–2 (Moreno 29., ill. C. Hernández 39., Natan 43.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Getafe–Deportivo 1–1 (Terrats 66., ill. Aubameyang 78.)

Real Sociedad–Atlético Madrid 0–3 (Grimaldo 84. – 11-esből, J. David 90., Giuliano Simeone 90+5.)

Celta Vigo–Málaga 1–1 (Jutgla 41., ill. Nino 84.)

Levante–Barcelona 2–4 (Iván Romero 80., Brugué 88., ill. Espart 5., Yamal 19., 48. – a másodikat 11-esből, Adeyemi 90+2.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Real Madrid–Rayo Vallecano 4–1 (K. Mbappé 14., 90+1. – az elsőt 11-esből, Carreras 17., Jude Bellingham 36., ill. Camello 51.)

Racing Santander–Alavés 2–1 (Zabiri 38., 53., ill. Koski 18.)

Kiállítva: A. Almeida (89., Racing)

Osasuna–Espanyol 0–2 (R. Fernández 3., 17.)

Athletic Bilbao–Elche 1–1 (I. Williams 79., ill. Buonanotte 50. – 11-esből)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Sevilla–Valencia 1–0 (J. Iglesias 81.)