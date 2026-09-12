Megállíthatatlan az újonc 21 éves marokkói csatára, így megszakadt az Alavés pazar sorozata

Jóllehet, első hallásra még a topligák szerelmesei sem kapták fel a fejüket a szombat kora délutáni, La Ligában megrendezett Racing Santander–Alavés párosításra, két izgalmas csapat csapott össze egymással. Előbbi újoncként kezdte egészen jól az őszi szezont, míg utóbbi azután, hogy eddigi legtermékenyebb élvonalbeli idényében is mindösszesen 44 gólt szerzett, most négy fordulót követően úgy állt 10 ponttal a második helyen, hogy volt mellé 10 gólja is.

Az Alavés ezen a meccsen is bekezdett, már a 18. percben előnyhöz jutott, majd jött a 21 éves Racing Santander-csatár, Jaszir Zabiri, aki a harmadik fordulóban mesterhármast jegyzett az Elche ellen, most pedig a 38. és az 53. percben is betalált. A marokkói csatár duplájával csapata fordított, s 2–1-re legyőzte az Alavést.

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

Racing Santander–Alavés 2–1 (Zabiri 38., 53., ill. Koski 18.)

Kiállítva: A. Almeida (89., Racing)

KÉSŐBB

16.15: Osasuna–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Elche (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Celta Vigo–Málaga (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Deportivo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Villarreal–Real Betis (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Sevilla–Valencia 1–0 (J. Iglesias 81.)