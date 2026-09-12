Nemzeti Sportrádió

Megállíthatatlan az újonc 21 éves marokkói csatára, így megszakadt az Alavés pazar sorozata

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.09.12. 16:01
Fordított és nyert a Racing Santander (Fotó: Getty Images)
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Racing Santander  spanyol élvonal Deportivo Alavés Spanyolország La Liga
Az újonc Racing Santander 2–1-re legyőzte a Deportivo Alavést a La Liga 5. fordulójában szombat délután.

 

Jóllehet, első hallásra még a topligák szerelmesei sem kapták fel a fejüket a szombat kora délutáni, La Ligában megrendezett Racing Santander–Alavés párosításra, két izgalmas csapat csapott össze egymással. Előbbi újoncként kezdte egészen jól az őszi szezont, míg utóbbi azután, hogy eddigi legtermékenyebb élvonalbeli idényében is mindösszesen 44 gólt szerzett, most négy fordulót követően úgy állt 10 ponttal a második helyen, hogy volt mellé 10 gólja is. 

Az Alavés ezen a meccsen is bekezdett, már a 18. percben előnyhöz jutott, majd jött a 21 éves Racing Santander-csatár, Jaszir Zabiri, aki a harmadik fordulóban mesterhármast jegyzett az Elche ellen, most pedig a 38. és az 53. percben is betalált. A marokkói csatár duplájával csapata fordított, s 2–1-re legyőzte az Alavést.

SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
Racing Santander–Alavés 2–1 (Zabiri 38., 53., ill. Koski 18.)
Kiállítva: A. Almeida (89., Racing)

KÉSŐBB
16.15: Osasuna–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák
14.00: Celta Vigo–Málaga (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Deportivo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák
21.00: Villarreal–Real Betis (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Sevilla–Valencia 1–0 (J. Iglesias 81.)

 

 

Racing Santander  spanyol élvonal Deportivo Alavés Spanyolország La Liga
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