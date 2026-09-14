Nemzeti Sportrádió

Először vezet Premier League-meccset a magyar származású játékvezető

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.09.14. 20:38
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Adam Herczeg bemutatkozik a Premier League-ben (Fotó: Getty Images)
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Adam Herczeg bíróküldés Premier League
Elkészült az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 5. fordulójának játékvezetői küldése, és a vasárnapi Leeds United–Crystal Palace mérkőzést Adam Herczeg vezeti.

A Premier League közzétette az ötödik forduló játékvezetői küldését, és ebben az idényben bemutatkozik az első újonc Adam Herczeg személyében.

A 33 éves játékvezető az északkelet-angliai Durham grófságban él, és apai ágon magyar származású, információink szerint felmenői az 1956-os forradalom után érkeztek Angliába.

Az angol első és másodosztályú keretet 2026 nyarán összevonták, így utóbbiból több játékvezető is lehetőséget kaphat a PL-bemutatkozásra. Herczeg eddig is rendszeres résztvevője volt a Premier League-meccseknek, 2025 tavaszán egy Manchester United–West Ham United meccsen volt először negyedik játékvezető, az előző idényben 14 alkalommal állt a kispadoknál, a mostani bajnokságban pedig az Arsenal–Coventry City meccsen volt negyedik játékvezető.

A vasárnap 15 órakor kezdődő Leeds United–Crystal Palace összecsapáson két rutinos asszisztens, Tim Wood és a volt FIFA-kerettag Simon Long segíti Herczeg munkáját. A negyedik játékvezetői feladatokat Farai Hallam látja el. A videobíró a korábbi FIFA-játékvezető, Paul Tierney, míg segítője a nemzetközi asszisztensi keret tagja, Wade Smith lesz.

 

Adam Herczeg bíróküldés Premier League
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