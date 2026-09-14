Nemzeti Sportrádió

Továbbra is veretlen a Como és a Roma

H. Á.H. Á.
2026.09.14. 21:06
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Malen (fehérben) hatodik bajnoki gólját szerezte (Fotó: Getty Images)
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Roma Serie A Como olasz bajnokság Donyell Malen
Az AS Roma 2–0-ra verte a Torinót idegenben az olasz labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának hétfői játéknapján, a Como pedig hazai pályán 2–1-re a Parmát, s így mindkét győztes csapat megőrizte veretlenségét.

A rómaiak mind a négy találkozójukat megnyerték, s ezeken eddig csupán egy gólt kaptak. Hétfőn a holland Donyell Malen már hatodszor volt eredményes az idényben, korábban a Fiorentina ellen mesterhármast ért el, a Leccének kétszer talált be, ezúttal „megelégedett” egy góllal.

Folytatta jó szereplését a bajnokságban a Como is: Cesc Fabregas csapata már kilenc bajnoki meccs óta tartó veretlenségi sorozatnál jár. Az előző idényben a bajnokságot négy győzelemmel és egy döntetlennel fejezte be, a mostani szezont pedig három sikerrel és egy döntetlennel kezdte – és ehhez még akár a győztes BL-bemutatkozást is hozzátehetjük. Ezúttal a Parmát múlta felül az észak-olasz csapat, míg a most legyőzött pármaiak a legutóbbi döntetlenjük után továbbra is várnak első győzelmükre az új idényben.

 

OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
Como–Parma 2–1 (J. Ramon 22., Kaiki 83., ill. D. Romero 90+2.)
Torino–Roma 0–2 (Malen 40., Pisilli 90+3.)
KÉSŐBB
20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Arena4)

Roma Serie A Como olasz bajnokság Donyell Malen
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