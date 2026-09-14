Továbbra is veretlen a Como és a Roma

A rómaiak mind a négy találkozójukat megnyerték, s ezeken eddig csupán egy gólt kaptak. Hétfőn a holland Donyell Malen már hatodszor volt eredményes az idényben, korábban a Fiorentina ellen mesterhármast ért el, a Leccének kétszer talált be, ezúttal „megelégedett” egy góllal.

Folytatta jó szereplését a bajnokságban a Como is: Cesc Fabregas csapata már kilenc bajnoki meccs óta tartó veretlenségi sorozatnál jár. Az előző idényben a bajnokságot négy győzelemmel és egy döntetlennel fejezte be, a mostani szezont pedig három sikerrel és egy döntetlennel kezdte – és ehhez még akár a győztes BL-bemutatkozást is hozzátehetjük. Ezúttal a Parmát múlta felül az észak-olasz csapat, míg a most legyőzött pármaiak a legutóbbi döntetlenjük után továbbra is várnak első győzelmükre az új idényben.

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

Como–Parma 2–1 (J. Ramon 22., Kaiki 83., ill. D. Romero 90+2.)

Torino–Roma 0–2 (Malen 40., Pisilli 90+3.)

KÉSŐBB

20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Arena4)

