A népharag után már jövőre változhat a Madring vonalvezetése

Az F1-et kedvelők értetlenül állnak azelőtt, miként hagyhattak jóvá egy ilyen pályát az illetékesek, és miután az első verseny teljes eseménytelenségbe fulladt, mindenki azonnali változtatást sürget. A helyi szervezők is érzik, hogy saját magukat lőnék lábon, ha a következő években is ennyire negatív visszhangja lenne az eseménynek, és a The Race értesülései szerint már megkezdték a tárgyalásokat az F1 szereplőivel az esetleges módosításokról.

Első körben az 5-ös, 6-os sikánt, a La Monumental utáni 13-as kanyart, valamint a 20-as fordulót vizsgálnák felül, de a versenyzők ennél is tovább mennének. „Meg kellene szabadulnunk a 18-as és 19-es kanyartól – szögezte le Lando Norris. – Feleslegesek. Egyenesebb szakasznak kellene egy hajtűbe torkollnia. Nem értem, hogy fordulhatott elő, hogy valaki ránézett erre a vonalvezetés tervezetére, és azt mondta, »ez király!«. Számos lehetőség van, át lehetne alakítani a pályát úgy, hogy jó legyen rajta a versenyzés. Legyen egy egyenes szakasz a 17-es és a 20-as kanyar között, szélesítsék ki a bejáratot, mint az austini 1-es vagy 10-es kanyarban, aztán jöhet egy nagy hajtű. Az, hogy fékezés közben kanyarodunk, teljesen megöli a versenyzést.”

Max Verstappen már a szombati időmérő után azon törte a fejét, vajon hol lehet majd előzni a futamon, és mint kiderült, tulajdonképpen sehol… „Ami a fékezési zónákat illeti, meg kell tanulniuk, hogy sohase alakítsák ki úgy a kanyarokat, hogy fékezés közben kelljen kanyarodni – mondta a négyszeres világbajnok. – Ez semmilyen előzést nem tesz lehetővé. A jövőben sokat segítene, ha megkérdeznék a versenyzőket. Szinte minden fékezési zónát meg kellene itt változtatni. Adják ide a pályatérképet, majd én megoldom… De tényleg, bármikor megkérdezhetnek. Végtére is egy versenyző jól tudja, mire van szükség, vagy hogyan kellene kinéznie egy jó kanyarnak. Vannak pozitív példák, mondjuk Austin – ott jól lehet versenyezni, mert bizonyos kanyarok szélesek és optimálisak.”