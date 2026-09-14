Verstappen komolyan elgondolkodott a visszavonuláson

A 28 éves holland sztár a német Bild című napilapnak adott interjúban megerősítette, hogy a McLarennel is tárgyalt, és beszélt a visszavonulással kapcsolatos gondolatairól is.

„Minden olyan tárgyalást, amelyet egy másik csapattal folytatsz, komolyan kell venni. De végeredményben közelebb voltam ahhoz, hogy elhagyjam az F1-et, mint ahhoz, hogy másik istállóba igazoljak” – fogalmazott Verstappen, s hozzátette, elgondolkodott a visszavonuláson, végül azonban azért döntött a maradás mellett, mert imád versenyezni.

A Red Bull pilótája 2021 és 2024 között sorozatban nyerte meg a vb-címeket, ebben az idényben viszont még egyetlen egy futamon sem diadalmaskodott, hatodik az összetettben, 147 ponttal lemaradva az éllovas olasz Kimi Antonellitől (Mercedes).

Verstappen hangsúlyozta, semmilyen kívülről érkező nyomás sem volt rajta, hogy meghosszabbítsa a szerződését a Red Bullnál.

„Ha mindkét fél hosszú távra kívánja elkötelezni magát, akkor minek várjunk? A kritikák egyáltalán nem zavarnak, egyszerűen nem érdekel, hogy kik mit gondolnak rólam – mondta. – Ami igazán számít, az az, hogy a családom, a menedzsmentem, a csapat és én mit érzek. Ki kell tudnom jönni önmagammal, és erre most képes vagyok.”

Arról is beszélt, hogy neki már semmit sem kell bizonyítania az F1-ben.

„Négyszeres világbajnok vagyok, és már az első címem megszerzésekor elértem mindent, amire valaha is vágytam. Nem a statisztikai adatokért és a sportágtörténeti könyvek kedvéért versenyzek, hanem saját magamért, a csapatomért és a szurkolókért. Mindezek miatt gyorsan megszületett a döntés a folytatásról” – magyarázta Verstappen.

Aztán ismét elmondta, nem tartja valószínűnek, hogy 40 éves kora után még mindig az F1-es mezőny tagja lesz, ugyanakkor hozzátette, nehéz az ilyesmit megjósolni.

„Addig versenyzem, amíg élvezem” – fogalmazott.