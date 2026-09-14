Nemzeti Sportrádió

Verstappen komolyan elgondolkodott a visszavonuláson

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.09.14. 19:52
null
Max Verstappen (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Max Verstappen Red Bull
Komolyan elgondolkodott a visszavonuláson, vagy egy másik csapathoz való szerződésen a négyszeres Formula–1-es világbajnok Max Verstappen, mielőtt augusztusban meghosszabbította a megállapodását a Red Bull istállóval.

A 28 éves holland sztár a német Bild című napilapnak adott interjúban megerősítette, hogy a McLarennel is tárgyalt, és beszélt a visszavonulással kapcsolatos gondolatairól is.

„Minden olyan tárgyalást, amelyet egy másik csapattal folytatsz, komolyan kell venni. De végeredményben közelebb voltam ahhoz, hogy elhagyjam az F1-et, mint ahhoz, hogy másik istállóba igazoljak” – fogalmazott Verstappen, s hozzátette, elgondolkodott a visszavonuláson, végül azonban azért döntött a maradás mellett, mert imád versenyezni.

A Red Bull pilótája 2021 és 2024 között sorozatban nyerte meg a vb-címeket, ebben az idényben viszont még egyetlen egy futamon sem diadalmaskodott, hatodik az összetettben, 147 ponttal lemaradva az éllovas olasz Kimi Antonellitől (Mercedes).

Verstappen hangsúlyozta, semmilyen kívülről érkező nyomás sem volt rajta, hogy meghosszabbítsa a szerződését a Red Bullnál.

„Ha mindkét fél hosszú távra kívánja elkötelezni magát, akkor minek várjunk? A kritikák egyáltalán nem zavarnak, egyszerűen nem érdekel, hogy kik mit gondolnak rólam – mondta. – Ami igazán számít, az az, hogy a családom, a menedzsmentem, a csapat és én mit érzek. Ki kell tudnom jönni önmagammal, és erre most képes vagyok.”

Arról is beszélt, hogy neki már semmit sem kell bizonyítania az F1-ben.

„Négyszeres világbajnok vagyok, és már az első címem megszerzésekor elértem mindent, amire valaha is vágytam. Nem a statisztikai adatokért és a sportágtörténeti könyvek kedvéért versenyzek, hanem saját magamért, a csapatomért és a szurkolókért. Mindezek miatt gyorsan megszületett a döntés a folytatásról” – magyarázta Verstappen.

Aztán ismét elmondta, nem tartja valószínűnek, hogy 40 éves kora után még mindig az F1-es mezőny tagja lesz, ugyanakkor hozzátette, nehéz az ilyesmit megjósolni.

„Addig versenyzem, amíg élvezem” – fogalmazott.

 

F1 Max Verstappen Red Bull
Legfrissebb hírek

A népharag után már jövőre változhat a Madring vonalvezetése

F1
53 perce

Lesz F1-es nagydíj Katarban és Abu-Dzabiban? Továbbra is nagy a bizonytalanság

F1
6 órája

„Antonelli monumentális” – a Spanyol Nagydíj sajtóvisszhangja

F1
10 órája

Russell közel a feladáshoz: Már nem is foglalkozom a bajnoki küzdelemmel

F1
Tegnap, 19:21

Antonelli diadalmaskodott a Madringen, és újabb lépést tett a vb-cím megszerzése felé

F1
Tegnap, 16:33

„Azt hittem, falnak megyek” – Norris nagy levegőt vett, és élete körét futotta a Madringen

F1
2026.09.12. 21:01

A semmiből a pole pozícióba: Norris megszelídítette a Madringet!

F1
2026.09.12. 17:05

A Mercedes továbbra is uralja a Madringet; Hamilton és Bearman is autót tört az elhúzódó harmadik edzésen

F1
2026.09.12. 13:50