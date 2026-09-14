Gólzáporos meccset nyert meg az Inter az Udinese ellen

A még veretlen, sőt hibátlan Inter az Udinesét fogadta, s bizony negyedóra után úgy tűnt, hamar lemondhat a veretlenség megőrzéséről, merthogy a vendégek az első negyedóra végére kétgólos előnybe kerültek. A két gól megfogta a bajnoki címvédőt, de bő tíz perccel Jürgen Ekkelenkamp gólja után Carlos Augusto révén összejött a szépítés a milánóiaknak, majd újabb tíz perc elteltével Nicolo Barella révén egyenlített is az Inter.

A második félidő elejét már nem aludta át a kék-fekete vendéglátó csapat, és Marcus Thuram révén hamar előnybe került. Ezt követően is érkezett az első félidőben már megtapasztalt bő tízpercenkénti hazai gól, előbb Pio Esposito, majd a csereként beszálló Ange-Yoan Bonny is betalált, és a végén még szépített is az udinei gárda, ezzel alakult ki az 5–3-as végeredmény.

Christian Chivu csapata az első 20 perc után magához tért, és jó játékkal megfordítva a mérkőzést újabb három ponttal gyarapodott, amivel immár sorozatban 14. bajnoki mérkőzésén maradt veretlen.

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ, HÉTFŐ

Internazionale–Udinese 5–3 (Carlos Augusto 26., Barella 35., M. Thuram 57., Esposito 67., Bonny 79., ill. Abankwah 9., Ekkelenkamp 16., I. Gueye 90+1.)

Como–Parma 2–1 (J. Ramon 22., Kaiki 83., ill. D. Romero 90+2.)

Torino–Roma 0–2 (Malen 40., Pisilli 90+3.)