Nemzeti Sportrádió

Gólzáporos meccset nyert meg az Inter az Udinese ellen

H. Á.H. Á.
2026.09.14. 22:58
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Végül volt oka az örömre az Internek (Fotó: Getty Images)
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Udinese Serie A Inter olasz bajnokság
Fordulatokban és gólokban egyaránt gazdag mérkőzést nyert meg hétfő este az Udinesét fogadva az Inter az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában: Christian Chivu csapata kétgólos hátrányból felállva diadalmaskodott 5–3-ra.

A még veretlen, sőt hibátlan Inter az Udinesét fogadta, s bizony negyedóra után úgy tűnt, hamar lemondhat a veretlenség megőrzéséről, merthogy a vendégek az első negyedóra végére kétgólos előnybe kerültek. A két gól megfogta a bajnoki címvédőt, de bő tíz perccel Jürgen Ekkelenkamp gólja után Carlos Augusto révén összejött a szépítés a milánóiaknak, majd újabb tíz perc elteltével Nicolo Barella révén egyenlített is az Inter.

A második félidő elejét már nem aludta át a kék-fekete vendéglátó csapat, és Marcus Thuram révén hamar előnybe került. Ezt követően is érkezett az első félidőben már megtapasztalt bő tízpercenkénti hazai gól, előbb Pio Esposito, majd a csereként beszálló Ange-Yoan Bonny is betalált, és a végén még szépített is az udinei gárda, ezzel alakult ki az 5–3-as végeredmény.

Christian Chivu csapata az első 20 perc után magához tért, és jó játékkal megfordítva a mérkőzést újabb három ponttal gyarapodott, amivel immár sorozatban 14. bajnoki mérkőzésén maradt veretlen.

OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ, HÉTFŐ
Internazionale–Udinese 5–3 (Carlos Augusto 26., Barella 35., M. Thuram 57., Esposito 67., Bonny 79., ill. Abankwah 9., Ekkelenkamp 16., I. Gueye 90+1.)
Como–Parma 2–1 (J. Ramon 22., Kaiki 83., ill. D. Romero 90+2.)
Torino–Roma 0–2 (Malen 40., Pisilli 90+3.)

 

 

Udinese Serie A Inter olasz bajnokság
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