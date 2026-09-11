Nemzeti Sportrádió

Folytatódik a „denevérek” mélyrepülése, most Sevillában maradt alul a Valencia

M. B.M. B.
2026.09.11. 23:09
Intézményi káosz ide vagy oda, jól teljesít a Sevilla a bajnokságban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valencia Sevilla La Liga
A Sevilla hazai környezetben 1–0-ra győzött a Valencia ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 5. fordulójának pénteki nyitányán.

A gól nélküli, értékelhető gólhelyzetet nem hozó első félidő után ráerőltette akaratát ellenfelére a Sevilla, amely szinte folyamatosan nyomás alatt tartotta a Valencia kapuját. Mindeközben a „denevérek” nem tudtak megújulni az FC Barcelona elleni hazai meccsen kapott pofont követően, s egyszer sem találták el Vlahodimosz kapuját. 

A liga legalacsonyabb fizetési limitjével rendelkező hazaiak – nem sokkal azután, hogy a vendégek Otorbi révén eltalálták a kapufát – a 81. percben törték meg a jeget, Kocsorasvili szabadrúgását Juan Iglesias bólintotta a léc alá. 

A folytatásban hiába támadott a Valencia, az egyenlítés már nem sikerült, így a Sevilla továbbra is meglepően jól teljesít a bajnokságban, míg Carlos Corberán együttese marad a tabella utolsó helyén. 1–0

SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
Sevilla–Valencia 1–0 (J. Iglesias 81.)

Szombaton játsszák
14.00: Racing Santander–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Osasuna–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák
14.00: Celta Vigo–Málaga (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Deportivo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák
21.00: Villarreal–Real Betis (Tv: Spíler2)

 

 

Valencia Sevilla La Liga
Legfrissebb hírek

Hosszabbít szupertehetséges csatárával a Barca – hivatalos

Spanyol labdarúgás
10 órája

A Barcelona 582 millió eurót költhet az első csapatra, miközben a Sevilla drámai mélypontra került

Spanyol labdarúgás
13 órája

Hiába a magas góltermés, Flick szerint a Barcelonának továbbra is szüksége van csatárra

Spanyol labdarúgás
2026.09.07. 13:10

Lamine Yamal duplázott, az FC Barcelona öt gólig jutott Valenciában

Spanyol labdarúgás
2026.09.06. 23:02

Aubameyang szenzációs, de Luiz Júnior hibái is kellettek a Depor győzelméhez

Spanyol labdarúgás
2026.09.05. 23:12

Unai Simón mindent védett, az Atleti simán kikapott Bilbaóban

Spanyol labdarúgás
2026.09.05. 18:26

Mourinho: Nem tudom megmondani, miért veszítettünk

Spanyol labdarúgás
2026.09.05. 10:06

Vinícius és Mbappé mindent kihagyott, még a 11-est is – Parrott góljával nyert a Betis

Spanyol labdarúgás
2026.09.04. 23:11