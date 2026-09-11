Folytatódik a „denevérek” mélyrepülése, most Sevillában maradt alul a Valencia

A gól nélküli, értékelhető gólhelyzetet nem hozó első félidő után ráerőltette akaratát ellenfelére a Sevilla, amely szinte folyamatosan nyomás alatt tartotta a Valencia kapuját. Mindeközben a „denevérek” nem tudtak megújulni az FC Barcelona elleni hazai meccsen kapott pofont követően, s egyszer sem találták el Vlahodimosz kapuját.

A liga legalacsonyabb fizetési limitjével rendelkező hazaiak – nem sokkal azután, hogy a vendégek Otorbi révén eltalálták a kapufát – a 81. percben törték meg a jeget, Kocsorasvili szabadrúgását Juan Iglesias bólintotta a léc alá.

A folytatásban hiába támadott a Valencia, az egyenlítés már nem sikerült, így a Sevilla továbbra is meglepően jól teljesít a bajnokságban, míg Carlos Corberán együttese marad a tabella utolsó helyén. 1–0

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

Sevilla–Valencia 1–0 (J. Iglesias 81.)

Szombaton játsszák

14.00: Racing Santander–Alavés (Tv: Spíler2)

16.15: Osasuna–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Elche (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Celta Vigo–Málaga (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Deportivo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Villarreal–Real Betis (Tv: Spíler2)