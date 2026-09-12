Nemzeti Sportrádió

A ráadásban Mbappé végleg eldöntötte a mérkőzést a Real Madrid javára

BACSKAI JÁNOSBACSKAI JÁNOS
2026.09.12. 20:55
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Real Madrid Rayo Vallecano La Liga
A La Liga 5. fordulójában a Real Madrid a Rayo Vallecanót fogadja – élőben az NSO-n!

 

SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
Real Madrid–Rayo Vallecano 3–1 (3–0) – élőben az NSO-n!
Madrid, Santiago Bernabéu. V: Víctor García Verdura
Real Madrid: Courtois – Dumfries, I. Konaté, Rüdiger, Carreras – Valverde (Camavinga, a szünetben), Bernardo Silva (Tchouaméni, 69.) – Diomande (Güler, 72.), Jude Bellingham, Vinícius Júnior (Cucurella, 89.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Rayo: Audero – Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa (Balliu, 86.) – Unai López (Sadick, 75.), Bouaré (Óscar Valentín, 67.) – Citaisvili, Pedro Díaz (Belaid, 67.), Álvaro García – Camello (Alemao, 75.). Vezetőedző: Benat San José
Góllövő: K. Mbappé (14. – 11-esből), Carreras (17.), Jude Bellingham (36.), ill. Camello (51.)

Még ki sem bosszankodhatták magukat a Real ellendrukkerei és a Rayo szurkolói, hogy milyen sok eltiltottja és a sérültje van a vendégeknek, alig láttunk pár statisztikát arról, hogy mennyire nem szokott José Mourinho Madridban ilyen fiatal, újonnan igazolt vagy saját nevelésű játékosokat kezdőként bevetni, mint a 19 éves Yann Diomande, szinte már el is dől a mérkőzés. Álvaro Carreras kiharcolt egy büntetőt, amelyet Kylian Mbappé nagyon magabiztosan értékesített, majd a francia támadó adott egy gólpasszt a védőnek, és máris két góllal vezetett a Real. 

Nem akart lemaradni Vinícius Júnior sem, okos passzát a jobb alsóba rúgta Jude Bellingham, Mbappé nagy lövése pedig a kapufán csattant... szóval amikor már sokan azt hitték, eldőlt a mérkőzés, a Rayo megmutatta, miért szép a futball. 

A fordulás után Pedro Díaz is megdöngette a labdával az ellenfél kapufáját, majd az előző négy fordulóban 5 gólt szerző középcsatár, Sergio Camello kihasználta a Real-védelem üzemzavarát, csapata pedig mezőnyfölényben futballozott.  

 

Real Madrid Rayo Vallecano La Liga
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