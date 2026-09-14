Tóth Balázs a No. 1; Corbu Máriusz: Glasgow-ban rendben leszünk

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Kedden Marco Rossi keretet hirdet – kapusposzton aligha van vita. Az ismét Blackburnben és ismét hadra fogható Tóth Balázs helye megkérdőjelezhetetlen, Dibusz Dénes kisebb sérülése miatt nem kap behívót, Pécsi Ármin véd, Yaakobishvili Áron nem, Gulácsi és Szappanos elbúcsúzott, aktív kapusaink közül még Demjén Patrik volt már kerettag – körkép kapusfronton.

Corbu Máriusz nem teherként, hanem lehetőségként gondol a Celtic elleni El-rajtra. Az alapszakaszt csütörtökön Glasgow-ban kezdő Ferencváros középpályára Borbola Bencének beszélt az esélyekről és a várakozásokról.

Kásás Zoltán: 80. Mindenki szereti, ő pedig mindent szeret, ami vízilabda – olimpiai ezüstérmes világ- és Európa-bajnokunkkal, nem mellesleg a háromszoros olimpiai bajnok Tamás édesapjával Szeleczki Róbert és Krasznai Bence készített születésnapi beszélgetést, amelyben Kemény Dénes, Gerendás György és az ifjabbik Kásás is beszél az ünnepeltről.

És még: ZTE–ETO lesz a Magyar Kupában; Pierre-Emerick Aubameyang 37 évesen sem tud leállni a góllövéssel; Golovin Vlagyimir az Európa-kupa négyes döntője előtt; F1-es Spanyol Nagydíj után; káprázatosra sikerült a budapesti atlétikai világdöntő.

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