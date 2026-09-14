Udvardy Panna párosban kiesett Guadalajarában
Udvardy Panna a kolumbiai Emiliana Arango oldalán 6:2, 6:4-re kikapott az Yvonne Cavallé, Lara Salden spanyol, belga kettőstől a guadalajarai tenisztornán.
A 16 párost számláló főtábla első fordulójában, azaz a nyolcaddöntőben Udvardy Pannáék háromszor veszítették el az adogatójátékukat az első szettben, brékelni pedig csak egyszer tudtak. A második játszmában is dupla brékhátrányba kerültek, aztán 2:5-nél megnyerték ellenfelük szervagémjét, egyenlíteniük viszont nem sikerült, a spanyol, belga kettős kihasználta az ötödik meccslabdáját a 73 perces mérkőzésen.
Udvardy egyesben viszont folytatja, kedden a hatodik helyen kiemelt spanyol Cristina Bucsa vár rá a legjobb 16 között.
GUADALAJARA OPEN, WTA 500-AS TORNA (1 206 446 dollár, kemény pálya)
PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ
Yvonne Cavallé, Lara Salden (spanyol, belga)–Udvardy Panna, Emiliana Arango (magyar, kolumbiai) 6:2, 6:4
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