NHL: Szongoth Domán gólpasszt adott a Bruins ellen

A 18 éves válogatott csatár – aki az idényt a kanadai kiemelt juniorbajnokságban (OHL) érdekelt Soo Greyhoundsnál kezdi majd – a harmadik harmad elején 3–2-es bostoni vezetésnél szöktette Liam Valentét, a szélső pedig jobbról a hosszú felsőbe bombázott a jobb oldali bedobóponttól. Szongoth egyébként csapata első két góljánál ugyancsak a jégen a volt. Hiába vezetett már 2–0-ra a Sabres a második harmad közepén, a harmadik felvonásra már egállal fordulhattak a felek, és Szongoth is kellett a hazai egyenlítéshez. Szongoth egyébként kimondottan aktív volt az egész mérkőzésen. A rendes játékidő 3–3-mal zárult, az ötperces, 3 a 3 elleni hosszabbítás végén pedig a Boston megszerezte a győztes gólt – a Bruins mind a négy gólját James Hagens lőtte.

Az 56-os mezszámú és piros-fehér-zöld színű korcsolyacipőben játszó Szongoth a Buffalo nyári draftolja, ezért van most lehetősége, hogy a kerettel együtt készülhessen, és olyan játékosok ellen szerepelhessen, mint Hagens – aki egyébként az idei világbajnokságon tagja volt a 8. helyen záró amerikai válogatottnak, s egyetlen vb-pontját éppen a mieink ellen 7–3-ra megnyert mérkőzésen szerezte.