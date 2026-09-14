Nemzeti Sportrádió

NHL: Szongoth Domán gólpasszt adott a Bruins ellen

H. Á.H. Á.
2026.09.14. 20:31
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Szongoth (kékben) ezúttal gólpasszt adott
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Szongoth Domán Boston Bruins NHL Buffalo Sabres
Szongoth Domán, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Buffalo Sabres magyar tehetsége a vasárnapi gólja után hétfőn gólpasszt adott a vendég Boston Bruins elleni, hosszabbításban 4–3-ra elveszített, a feltörekvő tehetségek számára kiírt hétfői felkészülési mérkőzésen.

A 18 éves válogatott csatár – aki az idényt a kanadai kiemelt juniorbajnokságban (OHL) érdekelt Soo Greyhoundsnál kezdi majd – a harmadik harmad elején 3–2-es bostoni vezetésnél szöktette Liam Valentét, a szélső pedig jobbról a hosszú felsőbe bombázott a jobb oldali bedobóponttól. Szongoth egyébként csapata első két góljánál ugyancsak a jégen a volt. Hiába vezetett már 2–0-ra a Sabres a második harmad közepén, a harmadik felvonásra már egállal fordulhattak a felek, és Szongoth is kellett a hazai egyenlítéshez. Szongoth egyébként kimondottan aktív volt az egész mérkőzésen. A rendes játékidő 3–3-mal zárult, az ötperces, 3 a 3 elleni hosszabbítás végén pedig a Boston megszerezte a győztes gólt – a Bruins mind a négy gólját James Hagens lőtte.

Az 56-os mezszámú és piros-fehér-zöld színű korcsolyacipőben játszó Szongoth a Buffalo nyári draftolja, ezért van most lehetősége, hogy a kerettel együtt készülhessen, és olyan játékosok ellen szerepelhessen, mint Hagens – aki egyébként az idei világbajnokságon tagja volt a 8. helyen záró amerikai válogatottnak, s egyetlen vb-pontját éppen a mieink ellen 7–3-ra megnyert mérkőzésen szerezte.

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A 18 éves válogatott csatár az idényt a Soo Greyhoundsnál kezdi majd, de egyelőre az NHL-csapattal készülhet.

 

 

 

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