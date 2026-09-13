A Tatabánya parázs meccsen legyőzte a Szegedet a férfi kézilabda NB I-ben!

Hosszúra nyúlt a Tatabánya és a Szeged összecsapása a K&H Ligában, az előző idény bronz- és ezüstérmese hatalmas csatát vívott a bányászvárosban. Az első félidőben a hazaiak akarata érvényesült, Sztraka Dániel találatával a 21. percben már 15–8-ra vezettek. A második játékrészben fokozatosan felzárkózott a Szeged, 0–0 után 24–24-nél állt ismét döntetlen az eredményjelzőn a 44. percben.

A hátralévő bő negyedóra őrületes fordulatokat hozott. Az 50. percben Mario Sostaric hetesével először vezetett a Szeged, de egalizált a Bányász. Az 56. percben Daniel Mosindit állították ki két percre a hazai együttesből, ám a vendégek nem tudtak élni az emberelőnnyel, sőt nem sokkal később piros lapot kapott Nikola Portner, a szegediek kapusa Molnár Robinnal szemben szabálytalankodott. Éles Benedek értékesítette a hetesét, a túloldalon Sostaric hibázott, majd Mosindi gondoskodott arról, hogy kétgólos előnnyel fordulhasson a Bányász a hátralévő másfél percre.

Jérémy Toto egyre faragta a hátrányt, a következő tatabányai lehetőség kimaradt, maradt még tíz másodperc a Szeged előtt. Lukács Péterrel szemben szabálytalankodtak a hazaiak, a játékvezetők szabaddobást ítéltek. Michael Apelgren vezetőedző magából kikelve kiabált és követelte a videózást. A játékvezetők visszanézték az esetet, és érvényben maradt a korábbi ítélet.

Borut Mackovsek végezte el az időn túli szabaddobást, a labda a sáncban végezte, 32–31-re nyert a Bányász.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

MOL TATABÁNYA KC–OTP BANK-PICK SZEGED 32–31 (17–13)

Tatabánya, 5019 néző. Vezette: Horváth P., Marton

TATABÁNYA: ANDÓ – P. Rodríguez 1, MOSINDI 6, ZSITNYIKOV 5, Szűcs B., Bodó 1, Damatrin 3 (1). Csere: Székely M. (kapus), Vajda H. 1, Karai, ÉLES B. 6 (2), Papp T. 1, SZTRAKA 5, Molnár R. 2 (1), Terjék 1 (1). Edző: Tóth Edmond

SZEGED: Mikler R. – Sostaric 6 (4), RÖD 6, TOTO 4, Mackovsek 4, Frimmel 2, LUKÁCS P. 5. Csere: PORTNER (kapus) 1, Rosta M. 3, Horiha, Csörgő, Jelinic. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 9. perc: 6–2. 15. p.: 9–5. 22. p.: 15–8. 26. p.: 15–11. 35. p.: 20–16. 41. p.: 24–21. 44. p.: 24–24. 50. p.: 27–28. 56. p.: 29–30. 59. p.: 32–30

Kiállítások: 12, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – Remek csapatot sikerült legyőznünk, a legjobb formánkat mutattuk, kiválóan védekeztünk, főleg az első félidőben. A lényeg az utolsó öt perc volt, ott kellett a topon lenni, ezért hálás vagyok a srácoknak, hogy mindent megtettek a sikerért.

Michael Apelgren: – Az első félidőben nagyon rosszul kézilabdáztunk, ezt megbeszéltük a szünetben, sikerült is feljavulnunk. Nagyon harcoltunk, küzdöttünk a második félidőben, már a kezünkben volt a meccs, de nem éltünk vele.

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Csurgó–PLER 23–23

NEKA–Eger 28–22

Balatonfüred–Gyöngyös 33–35

Szigetszentmiklós–Budai Farkasok 25–24

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Veszprém–Dabas 47–27

ETO University–FTC 17–12-nél félbeszakadt, újrajátszás lesz