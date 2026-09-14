Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Beviz és Kálmán is továbbjutott az ausztriai U18-as Eb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.09.14. 20:06
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Tenisz Kálmán Luca Beviz Lujza utánpótlás utánpótlássport
Beviz Lujza három, Kálmán Luca két sima szettben nyert az első fordulóban az U18-as teniszezők ausztriai Európa-bajnokságán.

Hétfőn négy magyar játékossal megkezdődött az ausztriai Felsőpulyában (Oberpullendorfban) az U18-as tenisz Európa-bajnokság. A lányoknál a harmadik kiemeltként szereplő Beviz Lujza 6:1, 4:6, 6:1-re legyőzte az ukrán Karina Kovalcsukot, míg Kálmán Luca fölényesen, 6:0, 6:0-ra verte meg az észt Eleanora Roost a 64 között a nyitó fordulóban.

Takács Bercel 7:6, 6:2-re kikapott a 13. kiemelt, svéd William Kjellbergtől. Kovács Marcell kedden játssza az első körös meccsét a svéd Love Nyqvist ellen.

(Kiemelt képen: Beviz Lujza Forrás: Héraklész Program)

Tenisz Kálmán Luca Beviz Lujza utánpótlás utánpótlássport
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