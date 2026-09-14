Nemzeti Sportrádió

A Leeds kiütötte a Newcastle-t, és feljött a Premier League dobogójára

I. SZ.I. SZ.
2026.09.14. 22:58
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Dominic Calvert-Lewin (fehérben balra) és a Leeds United hétfő este eljátszadozott a Newcastle-val (Fotó: Getty Images)
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Newcastle United Leeds United Premier League
A Leeds United 4–1-re legyőzte a Newcastle Unitedet az angol Premier League 4. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén.

Két veretlen csapat feszült egymásnak a Premier League 4. fordulójának záró mérkőzésén Leedsben, de hétfő este osztálykülönbség volt a hazai és a newcastle-i United között. Az első fél órában nem esett gól, majd a játékrész utolsó harmadában Daniel Farke csapata fokozatot váltott, és három gólt is szerzett. Először Tanaka Ao lövése után pattant meg két védőn is a labda, amely Lewis Miley lábáról pattant a tehetetlen Lukás Hornícek kapujába, aztán Dominic Calvert-Lewin duplázott – igaz, utóbb kiderült, hogy az első labda nem az ő, hanem Jayden Bogle fejéről került a vendégek kapujába.

A másik német vezetőedző, Matthias Jaissle akármit is mondott a szünetben csapatának, nem sokat ért el vele, hiszen a második félidő első negyedórájának végén Noah Okafor belőtte a negyedik hazai gólt. Az utolsó fél órában már az volt az egyetlen kérdés, szépít-e a Newcastle, ez Bazoumana Touré révén végül is sikerült, de a három pont a Leedsé lett, amely feljött a tabella harmadik helyére.

PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Leeds United–Newcastle United 4–1 (Miley 32. – öngól, Bogle 34., Calvert-Lewin 45+1., Okafor 59., ill. B. Touré 90.)

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Szombat
Aston Villa–Nottingham Forest 1–2
Bournemouth–Brentford 2–2
Chelsea–Hull City 2–2
Crystal Palace–Ipswich Town 2–3
Liverpool–Fulham 0–0
Tottenham–Everton 0–0
Sunderland–Arsenal 0–2
Vasárnap
Coventry City–Brighton 0–5
Manchester United–Manchester City 0–1

 

 

Newcastle United Leeds United Premier League
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