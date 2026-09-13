Edzőjét és vezérigazgatóját is kirúgta a Valencia

A döntést azután hozták meg, hogy a szebb napokat látott klub pocsékul kezdte a bajnokságot, egy döntetlen mellett négy vereséget szenvedett el, s egy rúgott gól mellett tízet kapott, így a tabella utolsó helyén vesztegel.

Carlos Corberán 2024 decemberében vette át az akkor kiesés ellen harcoló Valencia kispadját, s benntartotta a csapatot, majd az előző évadban a kilencedik helyen zárta a bajnokságot – ennek eredményeképp a vele együtt menesztett Gourlay meghosszabbította a tréner szerződését. A 43 éves szakember 72 tétmeccsen irányította a „denevéreket”, s 28 győzelem mellett 18 döntetlen és 26 vereség a mérlege. Utódlásáról a klub később ad tájékoztatást, az új tréner kinevezéséig a tartalékcsapat mestere, Óscar Sánchez irányítja a Valencia edzéseit.