Nemzeti Sportrádió

Edzőjét és vezérigazgatóját is kirúgta a Valencia

M. B.M. B.
2026.09.13. 16:17
Carlos Corberán (Fotó: Getty Images)
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Valencia Carlos Corberán Ron Gourlay La Liga
A spanyol élvonalban (La Liga) érdekelt Valencia a hivatalos honlapján közölte, hogy azonnali hatállyal felbontotta Ron Gourlay vezérigazgató, valamint Carlos Corberán vezetőedző és stábja szerződését.

A döntést azután hozták meg, hogy a szebb napokat látott klub pocsékul kezdte a bajnokságot, egy döntetlen mellett négy vereséget szenvedett el, s egy rúgott gól mellett tízet kapott, így a tabella utolsó helyén vesztegel. 

Carlos Corberán 2024 decemberében vette át az akkor kiesés ellen harcoló Valencia kispadját, s benntartotta a csapatot, majd az előző évadban a kilencedik helyen zárta a bajnokságot – ennek eredményeképp a vele együtt menesztett Gourlay meghosszabbította a tréner szerződését. A 43 éves szakember 72 tétmeccsen irányította a „denevéreket”, s 28 győzelem mellett 18 döntetlen és 26 vereség a mérlege. Utódlásáról a klub később ad tájékoztatást, az új tréner kinevezéséig a tartalékcsapat mestere, Óscar Sánchez irányítja a Valencia edzéseit.

Valencia Carlos Corberán Ron Gourlay La Liga
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