NB II: képernyőre kerül októberben a Diósgyőr és a listavezető is

Az augusztus 1-jei 2. fordulóból elhalasztott mérkőzések közül kettőnek megvan az új időpontja. A Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka meccset október 14-én, szerdán, 17.00 órakor játsszák le, míg a Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló találkozóra november 4-én, szerdán 17.00 órától kerül sor. (Azt továbbra sem tudni, hogy a DVTK–Szentlőrinc meccset mikor rendezik meg.)

A most következő 8. játéknapon, szeptember 19-én, szombaton a Mezőkövesd Zsóry FC–Kolorcity Kazincbarcika SC meccs az eredetileg jelzett 19.00 óra helyett 17.00 órakor fog kezdődni.

A 10. fordulóban az eredetileg október 10-én, szombaton, 13.00 órára kisorsolt BVSC-Zugló–Soroksár SC mérkőzés kezdési időpontja azért változik, mert az M4 Sport közvetítésre jelölte ki, így a zuglóiak és a jelenleg listavezető XXIII. kerületiek meccse október 12-én, hétfőn, 19.45 órakor fog kezdődni.

Végül a 11. játéknapon október 17-én, szombaton 15.00 órára kisorsolt DVTK–Kolorcity Kazincbarcika SC találkozót is közvetíti a televízió, ez a meccs október 19-én, hétfőn 19.30 órától kerül megrendezésre.