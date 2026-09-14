Keddi sportműsor: Marco Rossi keretet hirdet; pályán a Liverpool és a Real Madrid

SZEPTEMBER 15., KEDD

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója, Telki (Tv: M4 Sport)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.30: Peterborough United (III.)–Barnsley (III.)

20.45: West Ham United (II.)–Fulham

21.00: Ipswich Town–Arsenal (Tv: Arena4)

21.00: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

21.00: Reading (III.)–Brentford

OLASZ KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

18.00: Genoa–Südtirol (II.) (Tv: Arena4)

21.00: Fiorentina–Pisa (II.)

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

19.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler2)

20.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler1)

21.30: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI NB I, 3. FORDULÓ

18.00: Győri Audi ETO KC–Kisvárda Master Good SE

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1134 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

CSOPORTKÖR

19.00: Franciaország–Németország (Tv: Sport2)

TENISZ

WTA 500-AS TORNA, GUADALAJARA

18.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

Benne: Udvardy Panna–Cristina Bucsa (spanyol, 6.)

WTA 250-ES TORNA, SAO PAULO

15.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: 22 éves lány lett egy férfi futballcsapat edzője

8.00: Marosán György, majd Ujvári Máté a vonalban

9.00: Nem kellett volna megadni a City gólját, de mégis sikerült. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A 26 éve ezen a napon kezdődő sydney-i olimpia első hat napja

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Kézióra – vonalban Székely Márton, a Tatabánya férficsapatának kapusa

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Kovács Erika, Szegő Tibor

17.00: Buli jégkorongmagazin Szirányi Bencével

17.35: A jövő sztárjai

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Vízilabda, vendég: a 80 éves Kásás Zoltán, olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok

19.00: Labdarúgás, keretet hirdetett Marco Rossi

19.35: Atlétika, vendég: Kazi Tamás egykori középtávfutó – mit hozott a világdöntő?

20.00: Labdarúgás, interjú a játékos-pályafutását befejező Bőle Lukáccsal

20.35: Labdarúgás, 85 éve született az aranylabdás Albert Flórián

21.30: Kézióra – ismétlés

22.15: Sportvilág