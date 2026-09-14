Keddi sportműsor: Marco Rossi keretet hirdet; pályán a Liverpool és a Real Madrid
SZEPTEMBER 15., KEDD
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója, Telki (Tv: M4 Sport)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.30: Peterborough United (III.)–Barnsley (III.)
20.45: West Ham United (II.)–Fulham
21.00: Ipswich Town–Arsenal (Tv: Arena4)
21.00: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
21.00: Reading (III.)–Brentford
OLASZ KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
18.00: Genoa–Südtirol (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Fiorentina–Pisa (II.)
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
19.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler2)
20.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler1)
21.30: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
NŐI NB I, 3. FORDULÓ
18.00: Győri Audi ETO KC–Kisvárda Master Good SE
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1134 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
CSOPORTKÖR
19.00: Franciaország–Németország (Tv: Sport2)
TENISZ
WTA 500-AS TORNA, GUADALAJARA
18.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Udvardy Panna–Cristina Bucsa (spanyol, 6.)
WTA 250-ES TORNA, SAO PAULO
15.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: 22 éves lány lett egy férfi futballcsapat edzője
8.00: Marosán György, majd Ujvári Máté a vonalban
9.00: Nem kellett volna megadni a City gólját, de mégis sikerült. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A 26 éve ezen a napon kezdődő sydney-i olimpia első hat napja
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Kézióra – vonalban Székely Márton, a Tatabánya férficsapatának kapusa
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Kovács Erika, Szegő Tibor
17.00: Buli jégkorongmagazin Szirányi Bencével
17.35: A jövő sztárjai
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Vízilabda, vendég: a 80 éves Kásás Zoltán, olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok
19.00: Labdarúgás, keretet hirdetett Marco Rossi
19.35: Atlétika, vendég: Kazi Tamás egykori középtávfutó – mit hozott a világdöntő?
20.00: Labdarúgás, interjú a játékos-pályafutását befejező Bőle Lukáccsal
20.35: Labdarúgás, 85 éve született az aranylabdás Albert Flórián
21.30: Kézióra – ismétlés
22.15: Sportvilág