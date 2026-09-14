Bardóczky Kornél: Minden zökkenőmentesen zajlik, bízom a győzelemben Luxemburgban

– Beszélt róla, hogy a Luxemburg ellen készülő Davis-kupa-csapat mind a négy tagja, Marozsán Fábián, Piros Zsombor, Makk Péter és Füle Mátyás is aktívan versenyzett a közelmúltban, mindannyian szinte beestek a legutóbbi tornájukról az egy hete tartó közös tréningezésekre. Milyen hangulatban van a csapat?

– Nagyon jó hangulatban, szerencsére minden játékos jó egészségi állapotnak örvend, senki sem sérült közülük, a terv szerint kezdhettük el a felkészülést. Zsombi nemrég kisebb betegséggel küzdött, emiatt nem utazhatott el a múlt heti versenyére, de ő is százszázalékos erőbedobással edz. Zökkenőmentesen zajlik minden, a felkészülés jelenlegi szakaszában mindenki úgy teljesít, ahogy kell – mondta lapunknak Bardóczky Kornél, Davis-kupa-csapatunk kapitánya. Az együttes egy hete Budapesten, fedett kemény pályán kezdte el a felkészülést a szeptember 18–19-én esedékes, Luxemburg elleni idegenbeli találkozóra, hétfőtől pedig már a helyszínen is lezajlottak az első edzések.

– Miután kiesett a US Open első fordulójában, a vállával küszködő Fucsovics Márton azt mondta, úgy érzi, egy időre meg kell állnia, amíg rendbe nem jön teljesen. Mit jelent az ő hiánya, illetve mennyire segítette a tervezhetőséget, hogy számolni lehetett az ő kiesésével?

– Ismert volt, hogy Marci egész évben küzd a vállsérülésével, mindenféle terápiát, kezelést kipróbált annak érdekében, hogy a lehető legeredményesebb lehessen, ám sajnos az utóbbi hetekben már akkora fájdalmai voltak, hogy időnként a karját is alig bírta felemelni. Nagyon sajnálom, hogy így alakult az idénye, érvágás a hiánya, és ami neki is fájó, hogy a top százból is kiesett, de nagyon bízom a mihamarabbi felépülésében, és hogy képes lesz még olyan szinten játszani, amelyet ő is elvár magától, és amellyel a magyar szurkolókat is megörvendezteti a közeljövőben.

– Mi a helyzet a többiekkel?

– Örömmel tölt el, hogy Fábi ezúttal is csapattag, masszívan top százas, a legjobb ötven környékén lévő játékos, aki hétről hétre a világ legerősebb versenyein játszik. Zsombi újból a legjobb százat ostromolja, tavaly után idén is feljutott a US Open főtáblájára a selejtezőből, remek hónapok vannak mögötte. A Davis-kupa-szereplés mindig feldobja, mindig kétszáz százalékot nyújt a válogatottban, a szívét-lelkét kiteszi a pályára. Makk Péter és Füle Mátyás szintén teljes értékű csapattag, ha úgy adódik, hogy őket küldöm a pályára, biztosan megállják a helyüket.

– Hogyan értékelte, amikor a februári sorsoláson kiderült, hogy Luxemburg lesz az ellenfél az osztályozón? A jelenleg világranglistán 150. Chris Rodesch okozott már gondot magyar játékosnak, győzte már le Fucsovics Mártont és Piros Zsombort is, de nem lebecsülve az ellenfelet, első ránézésre csak ő képvisel jelentősebb játékerőt.

– A szövetségben nem tekintettünk álomsorsolásként Luxemburgra, de nem is volt azon lehetséges ellenfelek között, amelyet mindenáron el szerettünk volna kerülni. Chris Rodesch valóban veszélyes ellenfél, Marcit tavaly a wimbledoni selejtezőben a főtáblára jutásért múlta felül, ez év januárjában pedig egy challengerdöntőben volt jobb Zsombinál, ami intő jel. Két hónapja is megnyert egy challengertornát, azóta viszont nem játszott, mert sérült volt, és a Davis-kupán tervez visszatérni. Úgy készülünk, hogy játszik ellenünk, persze kérdés, mit tesz a két hónap kihagyás. A második számú játékosuk, Alex Knaff most éppen tényleg kicsit hátrébb van, a nyolcszázadik hely körül, de volt ő már az ötszázon belül is – nem mellesleg pedig a Davis-kupában nemegyszer előfordult már, hogy egy, a rangsorban hátrébb álló játékos szerzett óriási meglepetést. Erre pont Zsombi kiváló példa, aki fiatal feltörekvőként legyőzte a cseh Jirí Veselyt, később az ausztrál John Millmant, a horvát Marin Cilicet a válogatottban, vagyis nagy neveket. Semmiképp sem becsüljük le Luxemburgot, mindenki maximálisan odateszi magát, bízom a győzelemben!