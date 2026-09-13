Négy gólt lőve győzött a Barcelona a Levante otthonában

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

Levante–Barcelona 2–4 (0–2)

Valencia, Ciutat de Valancia. Vezette: Jon González Esteban

Levante: Ryan – Toljan, Mandi, Dela (Ndukwe, 71.), Manu Sánchez (Nacho Pérez, 71.)– Requena, Sotelo (Rey, 60.), Olasagasti (Bardeli, 60.) – Brugué, Ratkov (Iván Romero, 60.), Víctor García. Vezetőedző: Luís Castro

Barcelona: Joan García – Eric García, Cubarsí, Gerard Martín (Christensen, a szünetben), Espart (Cancelo, 80.) – Fermín López, Rodri, Pedri (Bernal, 66.) – Yamal (Olmo, 66.), Raphinha, A. Gordon (Adeyemi, 66.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

Gólszerző: Iván Romero (80.), Brugué (88.), ill. Espart (5.), Yamal (19., 48. – utóbbit 11-esből), Adeyemi (90+2.)

Esélyeshez méltó módon kezdett a Barcelona a Levante otthonában: pár perc elteltével a balhátvéd Xavi Espart lőtt a 16-osról a jobb alsó sarokba, majd Raphinha okos passzát Lamine Yamal váltotta gólra. Pedig nem volt könnyű dolga a katalán csapatnak, a házigazda mindent bevetett, olykor acélkeményen léptek vagy ütöttek oda, ez utóbbit Gerard Martín orrának épsége bánta.

A szünet után Lamine Yamal kiharcolt, majd értékesített egy büntetőt, és szinte mindenki azt hitte, hogy innen már nincs visszaút a Levantének.

A Martínnak odasózó Iván García remek passza után kihagyott egy ziccert a csereként beálló Iván Romero, majd közelről a kapusba lőtt, a harmadik helyzetéből, Espart pocsék passza után pedig már szépíteni is tudott, de ekkor már a hajrában jártunk.

Egy ideig minden lelkesedése ellenére sem jutott egyről a kettőre a valenciai csapat – igaz, a Barca sem lépett háromról a négyre, holott ekkor már Dani Olmo és Karim Adeyemi is a pályán volt (utóbbi azért majdnem betalált egy skorpiórúgással). A 88. percben aztán a lelkes csapatkapitány, Roger Brugué kiharcolt egy gólt, és azonnal felparázslott a mérkőzés... Pár perc múlva egy kontra végén Karim Adeyemi azonban lehűtötte a hazaiak kedélyét.

Remekül rajtolt a Barcelona, győzelmi sorozattal, Raphinha hat mérkőzés alatt 11, Yamal 9 kanadai pontig jutott. 2–4



