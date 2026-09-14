Baráth Péter vádliját vizsgálják az orvosok

Januárban szerződött a lengyel első osztályú Rakówtól a cseh élvonalbeli Sigma Olomouchoz a négyszeres válogatott Baráth Péter, s már tavasszal alapemberré vált. Jó formáját aztán átmentette az új idényre, középpályásként három gólt és egy gólpasszt jegyzett az első hét fordulóban, valamennyi bajnokin a kezdőcsapatban szerepelt. A hétvégén megrendezett nyolcadikban is bevetette volna Pavel Hapal vezetőedző a Viktoria Plzen otthonában, csakhogy…

„A vasárnapi bajnoki mérkőzés előtti bemelegítésnél fájdalmat éreztem a vádlimban, s hogy ne legyen nagyobb baj, elővigyázatosságból jobbnak láttuk, ha kihagyom a meccset. A hétfő vizsgálatokkal telt, izgatottan várom az eredményeket, mert azok alapján dől el, hogy mikor futballozhatok újra. Valóban jól megy a játék az idényben, három gólt szereztem eddig a cseh ligában" – mondta megkeresésünkre a 24 esztendős labdarúgó, akinek formájáról természetesen a kedden keretet hirdető Marco Rossi szövetségi kapitány is értesült, s arról szintén, hogy vasárnap kimaradt együtteséből.

Az Olomouc Baráth Péter nélkül 3–2-re nyert a hétvégi összecsapáson, s nyolc fordulót követően a 16 csapatos bajnokság harmadik helyén áll 16 szerzett ponttal (öt győzelem, egy döntetlen, két vereség).