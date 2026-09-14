Hétvégén pihen a manchesteri derbi VAR-játékvezetője és a segítője

Hétfő délelőtt számoltunk be róla, hogy a Premier League bíróküldéséért felelős játékvezetői testület hivatalos álláspontja szerint a VAR-vizsgálat után ki kellett volna hívni a mérkőzés játékvezetőjét, hogy felülvizsgálja Erling Haaland győztes gólját az angol labdarúgó-bajnokság vasárnapi manchesteri derbijén. A Manchester City norvég támadója az 59. percben a balról érkező beadás után lőtt bevetődve a kapuba, a játékvezető elsőre les miatt nem adta meg a gólt. A találatot vizsgáló VAR azonban megállapította, hogy a csatár nem volt lesen, ellentétben csapattársával, a középen érkező Enzo Fernándezzel, utóbbi azonban nem érte el a labdát.

A játékvezető ezért gólt ítélt, ugyanakkor a hétfő délelőtt kiadott közlemény szerint rosszul döntött, mivel Fernández ugyancsak megpróbált játékba avatkozni, ez pedig ilyenkor hatással van az ellenfél mozgására. Mint fogalmaztak: a vizsgálat után ki kellett volna hívni a játékvezetőt, hogy felülvizsgálja az esetet, és valamennyire szubjektív döntést hozzon. Azt ugyanakkor nem állították, hogy a gólt egyértelműen érvényteleníteni kellett volna.

Estére aztán az is kiderült, hogy az előttünk álló hétvégén a manchesteri derbin a VAR-szobában működő VAR-játékvezető, Matt Donohue és segítője, Blake Antrobus nem kapott megbízatást a Premier League következő fordulójában.

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

MANCHESTER UNITED–MANCHESTER CITY 0–1 (0–0)

Manchester, Old Trafford, 74 161 néző. Vezette: M. Oliver

MAN. UNITED: S. Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Dorgu – Tielemans (Sesko, 68.), Mainoo – Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford (Zirkzee, 83.) – Cunha. Menedzser: Michael Carrick

MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes, R. Días, Guéhi, Gvardiol – E. Fernández (O'Reilly, 82.), E. Anderson – Foden, Cherki (Ndiaye, a szünetben), Semenyo – Haaland. Menedzser: Enzo Maresca

Gólszerző: Haaland (60.)

Kiállítva: Foden (23.)