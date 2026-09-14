Futsal: a válogatott játékos első magyarként bemutatkozott a spanyol élvonalban
A Jaen elleni mérkőzésen bemutatkozott a pamplonai Xota FS-ben Vatamaniuc-Bartha Dávid, aki ezzel az első magyar futsaljátékos lett a spanyol élvonalbeli bajnokságban.
A 24 esztendős Vatamaniuc-Bartha Dávid a Haladástól 2025 elején igazolt a Nyíregyházához, másfél évet töltött el a szabolcsiaknál, akikkel a második helyen zárt az előző idényben, miután csapata 3–1-re alulmaradt az Újpesttel szembeni bajnoki döntőben.
Idén nyáron Spanyolországba szerződött, közelebbről a pamplonai Xota FS-hez, és egészen mostanáig kellett várni a bemutatkozására – a Jaen elleni meccsen csereként szerepelt, új csapata 3–1-re kikapott az első bajnokin.
Vatamaniuc-Bartha a magyar futsalválogatottban eddig 24 mérkőzésen játszott, hat gólt szerzett, ezenkívül pályára lépett a 2026-os Európa-bajnokságon is.
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