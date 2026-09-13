Hiába vezetett, csak ikszelt a Celta a Málaga ellen

Két nyeretlen csapat vívta észak és dél csatáját a spanyol 1. osztályú labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén Vigóban, ahová a Málaga látogatott. A hazaiak az első félidőben jóval kevesebbet birtokolták a labdát az andalúziaiaknál, ám kapura sokkal veszélyesebbek voltak az újoncnál. Mindez kezdetben eleinte csak helyzetekben mutatkozott meg – a 25. percben Sebastián Cáceres lövésénél Alfonso Herrero védett hatalmasat –, ám a 41. percben a vezetést is meg tudták szerezni a vendéglátók: Ferran Jutgla remek egyéni alakítás végén lőtt a kapu bal oldalába, megszerezve szezonbeli első bajnoki találatát.

A második félidő sem hozott sok változást, a vendégek helyzetekig sem igen jutottak el, igaz, a Celta sem veszélyeztette percenként a kapujukat. A vendégek tökéletesen meddő próbálkozásai közepette a 65. percben Williot Swedberg duplázhatta volna meg a galíciaiak előnyét, ám Herrero újabb bravúrja megakadályozta, hogy csapata kétgólos hátrányba kerüljön. A kimaradt lehetőség a hajrában bosszulta meg magát: a 84. percben Pablo Martínez szögletéből Adrián Nino pazar fejessel vette be Ionut Radu kapuját a Málaga. A rendes játékidő utolsó percében a Jutglát váltó veterán klubikon, Iago Aspas gondoskodhatott volna a hazaiak számára a happy endről, de centikkel a jobb felső sarok mellé lőtt. 1–1

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

Vasárnapi mérkőzések

Celta Vigo–Málaga 1–1 (Jutgla 41., ill. Nino 84.)

Később

16.15: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Deportivo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Villarreal–Real Betis (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Real Madrid–Rayo Vallecano 4–1 (K. Mbappé 14. – 11-esből, 90+1., Carreras 17., Jude Bellingham 36., ill. Camello (51.)

Racing Santander–Alavés 2–1 (Zabiri 38., 53., ill. Koski 18.)

Kiállítva: A. Almeida (89., Racing)

Osasuna–Espanyol 0–2 (R. Fernández 3., 17.)

Athletic Bilbao–Elche 1–1 (I. Williams 79., ill. Buonanotte 50. – 11-esből)

Sevilla–Valencia 1–0 (J. Iglesias 81.)





